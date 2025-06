Raúl Orvañanos deja Fox Sports tras 20 años: ¿A dónde se va?

Raúl Orvañanos , uno de los narradores más emblemáticos del futbol mexicano, ha anunciado su salida de Fox Sports México tras 20 años de trayectoria en la cadena.

La noticia representa otro golpe para Fox Sports México, propiedad de Grupo Lauman, que en los últimos años ha enfrentado una profunda crisis de contenidos y talento.

Orvañanos fue pieza clave en el auge del canal cuando aún pertenecía a Fox Corporation, logrando posicionarlo como líder en la televisión de paga deportiva en México.

LA CARTA DE DESPEDIDA DE ORVAÑANOS

El creador de La Jugada en Televisa Deportes y voz histórica de la Copa Libertadores compartió una emotiva carta para despedirse del canal:

"Hoy me despido de Fox Sports México, mi casa durante 20 años. Fueron dos décadas de transmisiones, programas y vivencias inolvidables.

Gracias a mis compañeros, a los que estuvieron y a los que siguen. Y sobre todo, gracias a ustedes: por cada comentario, cada crítica y, sobre todo, por su tiempo.

Me voy con el corazón lleno y recuerdos que me acompañarán siempre."

SEGUIRÁ NARRANDO, PERO DESDE OTRA CASA

Según información obtenida por Marca MX, TUBI concretará en breve el fichaje de Orvañanos, incorporándolo como narrador principal en su creciente oferta deportiva.

La plataforma gratuita ha reforzado su presencia en el mercado hispano con derechos de transmisión clave, y la llegada del veterano comunicador representa un paso más hacia la consolidación como opción preferida por los aficionados.

A sus 78 años, Raúl Orvañanos se mantiene como una figura vigente y respetada. Su estilo espontáneo, emotivo y auténtico lo ha convertido en una voz inconfundible en transmisiones de la Selección Mexicana, finales nacionales e internacionales y programas icónicos como Fox Gol México y La Última Palabra.

MOMENTOS ESPECIALES DE ORVAÑANOS EN FOX SPORTS

Durante su paso por Fox Sports, Orvañanos no solo narró partidos históricos como la recordada serie de León en Libertadores, sino que también impulsó a nuevos talentos como Fabián Estay, René Trejo y Rafael Márquez Lugo. Además, fue clave en la llegada de figuras como André Marín (QEPD), consolidando una generación dorada de periodismo deportivo.

Su salida marca el fin de una era para Fox Sports México, que ya ha perdido importantes derechos de transmisión y talentos en medio de la reestructuración del grupo mediático.

Ahora, el futuro de Orvañanos apunta a la era del streaming, en donde su experiencia y carisma buscarán conquistar nuevas audiencias desde la señal de TUBI.