André Marín, ¿Qué enfermedades deterioraron su salud y lo hicieron recaer?

Vuelve a causar preocupación el estado de salud del periodista deportivo André Marín, sin dar muchos detalles, su colega David Faitelson, compañero en el canal TUDN, solicitó donadores de sangre para el comentarista que vino de Fox Sports y que fue su compañero en Tv Azteca. André Marín se encuentra hospitalizado en Monterrey Nuevo León.

La salud de André Marín se vio mermada en los últimos años, la causa fue unas enfermedades que lo sacaron de las transmisiones televisivas, una de ellas fue antes del a pandemia del Covid-19, aficionados mostraron impotencia por la imagen que se difundió del periodista en las trasmisiones del programa la "Última Palabra" en Fox Sports.

¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA APARICIÓN DE MARÍN EN TUDN?

La última vez que se le vio a cuadro en TUDN fue el 18 de junio y unos días después David Faitelson dijo que su compañero había tenido una recaída.

En esta ocasión tampoco se aclaró cuál era la enfermedad que lo tiene alejado de la televisión, simplemente algunos colegas mandan buenos deseos y saludos al periodista deportivo.

¿DE QUÉ SE ENFERMÓ ANDRÉ MARÍN?

En una entrevista que le concedió a Javier Alarcón en su canal de youtube, dijo que antes de la pandemia del Covid-19 estuvo al borde de la muerte.

André Marín adquirió una bacteria llamada Clostridium Difficile, dicha bacteria puede contagiarse por consumir hielo.

"Antes de la pandemia del Covid, me dio una cosa que no se la recomiendo a nadie, se llama Clostridium Difficile, es una infección en el estómago que, si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas", dijo.

Fueron 6 meses de hospitalización, debido al riguroso tratamiento al que se sometió para salir del problema.

La enfermedad de André Marín le impidió asistir al mundial de Qatar 2022, ya que además había contraído una neumonía.