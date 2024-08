Ana Gabriela Guevara explota ante las críticas por comer en un restaurante de París

La directora de Conade en México Ana Gabriela Guevara, sigue en el ojo del huracán luego de asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024 y acudir a restaurantes costosos, situación que fue criticada en redes sociales.

La funcionaria Federal también fue señalada por su presencia en la capital francesa, debido a que los atletas van vigilados por el Comité Olímpico Mexicano, y la Conade no tiene injerencia en las competiciones.

Ana Gabriela Guevara desde un principio dijo que asistiría a la justa veraniega y lo cumplió, el vuelo redondo en primera clase que costaba alrededor de los $160 mil pesos fue muy comentado.

Así como también el costo de las habitaciones de lujo en hoteles de París para seguir a los atletas mexicanos.

CRITICADA POR COMER EN LUGARES MUY COSTOSOS

Luego de ser captada en un restaurante en París, durante la celebración de los Juegos Olímpicos, fue objeto de escrutinio público, ya que los supuestos costos de los gastos fueron cargados a la cuenta de Conade.

Durante la rueda de prensa esto fue lo que dijo:

"No tengo marido, ni marida, ni nadie que me exija por qué gasto. Es mi gusto y es mi placer. Lo que yo ganó debidamente y honradamente lo puedo gastar como yo quiera".

"Todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chin... gana": culminó diciendo la sonorense Ana Guevara.

DEMOSTRARÁ QUE PAGÓ DE SU BOLSA

Ante las críticas, la funcionaria mexicana mencionó que daría a conocer las facturas, tanto del vuelo redondo como de las comidas, y demostraría que fueron pagadas de su bolsa.

Su gestión está por concluir y aún se desconoce quién será su suplente dentro de la dirigencia de la Conade; será la presidenta electa Claudia Sheinbaum quien lo decida.