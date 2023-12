Virgen de Guadalupe: La veneran hasta las mascotas en Cajeme

En la salida sur de ciudad Obregón se ubica el cerro de la Virgen, un lugar que se llena de vida y fervor guadalupano cada 12 de diciembre, alimentado por la fé de miles de personas que acuden a festejar a la "Morenita del Tepeyac", madre de los mexicanos.

Unos llegan en bicicleta, otros en carro, unos más lo hacen corriendo o caminando, al final, el objetivo es el mismo, subir el cerro y rendirle tributa a la "Morenita" del Tepeyac, a quienes sus devotos le agradecen por haberlos ayudado en un determinado problema del cual no veían la salida.

Al pedirle a la Virgen de Guadalupe ella escuchó sus plegarias y los sacó adelante, lo que se traduce en veneración y admiración hacía la figura emblemática de la religión católica, madre de Jesús.

Entre los miles de creyentes que acudieron al cerro de la virgen este día en Ciudad Obregón se encuentra un can, el cual llamó la atención de los asistentes por la manera peculiar de escalar hasta lo más alto, situación que quienes lo vieron atribuyeron a la admiración que despierta la imagen de la Virgen de Guadalupe, no solo en los humanos sino en los animales.

Al indagar sobre el perro, las personas comentaron que no llegó con un amo, al parecer el can cuida los terrenos que están a un costado del cerro, el cual no quiso quedarse fuera del ambiente que envuelve la celebración de la Virgen de Guadalupe.

Es así como la imagen de la Virgen de Guadalupe despierta interés no solo en los seres humanos, pues todo ser vivo se rinde a sus encantos y le profesa devoción a la "Morenita", como ocurrió con el can que estuvo presente en la festividad, y el cual subió el cerro para admirarla.