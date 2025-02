Veterinarios temen por su seguridad en el sur de Sonora

Tras la privación de la vida de Héctor, dicen los riesgos de ejercer su profesión y se solidarizan con el caso sucedido en el Estado de México

Por: Ana Jusaino

Luego de la privación de la vida del veterinario, Héctor Hernández, en el Estado de México, miembros de la Asociación de Médicos Veterinarios Zootecnistas en Pequeñas Especies del Sur de Sonora, A.C. (Amvepess), temen por su seguridad al practicar su profesión.

"Queremos externarles a todos que nuestra labor es fundamental para la salud pública, la producción de alimentos de origen animal y el bienestar animal; sin embargo, presentamos agresiones físicas y verbales, amenazas, incluso hemos sido víctimas de ataques fatales", expresó Myriam Lemus Álvarez.

La vicepresidenta de la asociación, destacó que ante la presión ejercida hacia los dedicados a la veterinaria ocasiona que presenten las tazas de suicidio más altas en el mundo con el 3.8%, cifra que es cuatro veces mayor que la población en general.

El veterinario, Hiram López Denis, dio a conocer que los tutores de mascotas en la gran mayoría de ocasiones comprenden que los animalitos están muy enfermos y no pueden hacer nada al respecto, después de haber hecho hasta el último intento.

"Hay que aprender como médicos a soltar, a dejar que la vida fluya, a aprender que no somos dioses, no vamos a salvar a todos, no tenemos la obligación de salvarlos a todos, si nos quedamos con el dolor de cada paciente, vamos a terminar en esa taza", expresó.

Manifestó que la muerte de las mascotas puede deberse al mal cuidado por parte de propietarios que pueden llevar a destiempo a su mascota recibir atención médica o no acatan el tratamiento, pero que en ocasiones el fallecimiento de los animalitos no es culpa de nadie, sino que se trata del ciclo de la vida.

Manifestaron que desde el 13 de noviembre de 2024 se incluyó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Protección Animal, por lo que se comprometen más a prepararse en el ejercicio veterinario.

De acuerdo a los inconformes su preocupación ha sido mucha, por lo que llaman a los estudiantes de veterinaria a prepararse ante posibles amenazas y hostigamiento por parte de tutores de mascotas.