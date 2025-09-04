Vecinos piden que se atienda calle Felipe Ángeles ante posibles lluvias

Un llamado al Ayuntamiento hacen habitantes de la colonia Cajeme para que se atienda la calle Felipe Ángeles, entre Pascual Orozco y Carmen Serdán, pues se han visto afectados por las lluvias que se han presentado en el municipio, ya que las vialidades son de terracería y se encharcan.

A decir de los afectados, lo que se pide es que se raspe esta calle para que no se genere tanto lodo cuando caen las precipitaciones, pues esto representa dificultades para los residentes al momento de tener que salir de sus hogares.

Al iniciar este mes también comenzó el nuevo Ciclo Escolar en los planteles educativos, por lo que estudiantes que deben acudir a clases también quedan expuestos a ensuciarse o incluso tener algún accidente, ya que el camino queda resbaloso.

Debido a que algunos de ellos deben de tomar el transporte público, deben recorrer parte de este trayecto para subir al autobús.

Cuando no se encharca la calle por las lluvias, en esta se observan hoyancos que también dificultan el tránsito de los vehículos, por lo que se requiere que se atienda la situación lo antes posible, mencionaron algunas de las familias que habitan en esta zona del municipio.

Una situación similar se vive en la calle Cárdenas entre Allende y Mina, en la colonia Benito Juárez, donde ya se han registrado incidentes de personas que viajan a bordo de bicicletas, por las deplorables condiciones en las que se encuentra.

El Ayuntamiento de Cajeme trabaja en el rescate de vialidades que se encuentran en deplorables condiciones.