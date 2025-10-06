  • 24° C
Vecinos de la colonia Municipio Libre cierran calles por drenajes colapsados

Personal del Oomapas de Cajeme acudió a la zona para revisar la situación

Oct. 06, 2025
Vecinos de la colonia Municipio Libre recurrieron a un cierre de calles para solicitar una pronta respuesta por parte del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas), por la situación que se vive en torno a los drenajes colapsados, la cualse puede observar en distintas calles y afecta a las familias de este sector.

Los inconformes bloquearon el cruce de las vialidades Jalisco y Lázaro Mercado, a donde momentos después llegó una unidad de desazolve por parte de la paramunicipal para revisar la situación que se presenta.

Edith Paez, quien reside en la calle Rafael Ramírez, explicó que la problemática tiene años sin que haya una solución definitiva . "La verdad reportamos , nos dan folio y cuando preguntamos nos dicen que ya se dio el servicio y se cierra el folio", comentó.

Es en las calles Carlos M. Calleja y Enrique Pestalozzi donde se concentra la problemática , donde incluso ya se generó un hundimiento . "Está muy peligroso, ya cayó un auto en el lugar, ya tenemos un folio, se está atendiendo y vamos a esperar a ver si le dan solución ", dijo.

Un caso similar ocurrió el 2 de octubre en la colonia Maximiliano R. López, donde las familias decidieron manifestarse y cerrar temporalmente el cruce de las calles Coahuila y Tulipanes, donde se tienen fugas de agua limpia y sucia que incluso causa afectaciones al interior de las viviendas. Personal del Oomapasc ya trabaja en ambos casos.

También hubo una manifestación pacífica frente al Palacio Municipal recientemente, por esta situación que se presenta en otras colonias .

El Oomapasc ha dado a conocer que se trabaja en atender cada uno de los casos para darles solución puntual.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

