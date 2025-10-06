  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 6 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Secundaria Rafael Campoy promueve cultura de paz

Se han impartido pláticas, talleres y diferentes actividades en las que participan alumnos, maestros, padres de familia y autoridades

Oct. 06, 2025
Se tiene un programa federal en el que se imparten capacitaciones a maestros, alumnos y padres de familia
Se tiene un programa federal en el que se imparten capacitaciones a maestros, alumnos y padres de familia

A través de capacitaciones, pláticas y la búsqueda pacífica de soluciones, la Secundaria Rafael Campoy implementa programas para prevenir la violencia  e impulsar la paz entre los estudiantes, informó Víctor Hugo Vázquez Torres, director interino del plantel.

El académico narró que al inicio del ciclo se trabajó con un programa para la prevención de la violencia en la familia, en la que se capacitó a los estudiantes de los tres grados y a padres de familia, para saber cómo atender las situaciones que se pudieran presentar.

"Se trabajó con el programa de violencia en familia, una capacitación con los muchachos de los tres grados, de primero segundo y tercero y al finalizar terminamos con una plática con los padres de familia, tuvimos muy buena asistencia".

A los padres de familia se les capacitó para que pudieran atender a los jóvenes cuando se presenten situaciones o casos específicos y ayudarlos a resolver cualquier problemática de forma tranquila.

imagen-cuerpo

TRABAJAN CON AUTORIDADES 

También se trabajó con el programa de Cultura de Paz en la que estuvieron autoridades civiles, municipales, militares y sociedad de padres de familia para abrir una comunicación que ayude a encontrar soluciones pacíficas a diferentes conflictos.

"Se dio el arranque la cultura de paz hacia los muchachos, se ven cuáles son las situaciones que ellos deben de evitar y se ayuda a encontrar una situación a un conflicto, eso es lo que buscamos":

Vázquez Torres explicó que se involucra a los padres de familia en este tipo de programas porque su participación es básica para orientar a los jóvenes y formarlos para que puedan tomar mejores decisiones en la vida adulta.

Hasta el momento no se han tenido incidentes o casos de violencia entre el alumnado, sin embargo se imparten estas pláticas de manera preventiva con los 820 estudiantes que hay inscritos en el plantel.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Buscan padrinos para el Seminario Diocesano de Ciudad Obregón
Ciudad Obregón

Buscan padrinos para el Seminario Diocesano de Ciudad Obregón

Octubre 05, 2025

Invitan a la sociedad a sumarse con apoyo económico y oración por las vocaciones sacerdotales

Avanza transporte urbano en Cajeme
Ciudad Obregón

Avanza transporte urbano en Cajeme

Octubre 05, 2025

Se han realizado gestiones para que los trabajadores se sumen a las nuevas líneas que circulan por la ciudad

Promueven la reforestación en Cajeme
Ciudad Obregón

Promueven la reforestación en Cajeme

Octubre 05, 2025

Este día se distribuyeron plantas endémicas de la región a familias, de manera gratuita