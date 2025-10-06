Secundaria Rafael Campoy promueve cultura de paz

A través de capacitaciones, pláticas y la búsqueda pacífica de soluciones, la Secundaria Rafael Campoy implementa programas para prevenir la violencia e impulsar la paz entre los estudiantes, informó Víctor Hugo Vázquez Torres, director interino del plantel.

El académico narró que al inicio del ciclo se trabajó con un programa para la prevención de la violencia en la familia, en la que se capacitó a los estudiantes de los tres grados y a padres de familia, para saber cómo atender las situaciones que se pudieran presentar.

"Se trabajó con el programa de violencia en familia, una capacitación con los muchachos de los tres grados, de primero segundo y tercero y al finalizar terminamos con una plática con los padres de familia, tuvimos muy buena asistencia".

A los padres de familia se les capacitó para que pudieran atender a los jóvenes cuando se presenten situaciones o casos específicos y ayudarlos a resolver cualquier problemática de forma tranquila.

TRABAJAN CON AUTORIDADES

También se trabajó con el programa de Cultura de Paz en la que estuvieron autoridades civiles, municipales, militares y sociedad de padres de familia para abrir una comunicación que ayude a encontrar soluciones pacíficas a diferentes conflictos.

"Se dio el arranque la cultura de paz hacia los muchachos, se ven cuáles son las situaciones que ellos deben de evitar y se ayuda a encontrar una situación a un conflicto, eso es lo que buscamos":

Vázquez Torres explicó que se involucra a los padres de familia en este tipo de programas porque su participación es básica para orientar a los jóvenes y formarlos para que puedan tomar mejores decisiones en la vida adulta.

Hasta el momento no se han tenido incidentes o casos de violencia entre el alumnado, sin embargo se imparten estas pláticas de manera preventiva con los 820 estudiantes que hay inscritos en el plantel.