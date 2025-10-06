Sorteo Itson: Estos son los ganadores del Gana Fácil 2025

El Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) celebró este lunes 6 de octubre una nueva edición del Sorteo Gana Fácil 2025, uno de los eventos más esperados por la comunidad educativa y el público en general. Esta iniciativa no solo ofreció atractivos premios económicos, sino que también reafirmó su compromiso con la educación superior en Sonora.

El evento, conducido por Rafael Hernández y Gaby Saldívar, reunió a autoridades universitarias, colaboradores y participantes en una jornada que combinó la emoción de ganar con el impacto social de contribuir a la formación académica de jóvenes estudiantes.

MÁS DE 3.5 MILLONES EN PREMIOS

En total, se entregaron 510 premios, sumando $3,537,635.01 pesos, en una dinámica que benefició tanto a compradores como a colaboradores del sorteo. Además del incentivo económico, los fondos recaudados se destinarán al programa Materia por Cartera, una estrategia que busca facilitar el acceso a la educación a estudiantes.

LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA

El sorteo fue llevado a cabo bajo estricta supervisión legal para garantizar la transparencia del proceso. Entre los presentes se encontraron el Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga, vicerrector administrativo del Itson; el Dr. Raymundo Omar Limón Velázquez, jefe del Departamento de Promoción Financiera; y el Lic. Horacio Olea Rodríguez, notario público No. 31, quienes dieron fe de la legalidad del evento.

PRINCIPALES PREMIOS ENTREGADOS

A continuación, te compartimos los premios más destacados del Sorteo Gana Fácil 2025:

Primer lugar: $2,000,000 – boleto 52970 – Víctor G. (Ciudad Obregón, Sonora)

Segundo lugar: $300,000 – boleto 27739 – Andrés G. (Estado de México)

Tercer lugar: $200,000 – boleto 42512 – María Hilda V. G. (Ciudad Obregón)

Cuarto lugar: $100,000 – boleto 58724 – Jonathan E. (Ciudad Obregón, Sonora)

Quinto lugar: $50,000 – boleto 50190 – Marisela Z. (Querétaro)

Además, se entregaron 494 premios de $1,000 pesos a los boletos con terminación 952.

Un reconocimiento especial también fue otorgado al colaborador que vendió el boleto ganador del primer premio, Juan B., quien se llevó un cheque certificado por $100,000 pesos.

¿DÓNDE CONSULTAR LA LISTA COMPLETA DE GANADORES?

Los participantes podrán consultar los resultados oficiales a partir del miércoles 8 de octubre directamente en la página oficial del sorteo:

www.sorteositson.com