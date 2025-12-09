Vecinos de Casa Blanca exigen reparar baches en el bulevar Antonio Caso ante riesgos viales

Automovilistas que circulan de manera cotidiana por algunos tramos del bulevar Antonio Caso se ven en la necesidad de ingeniárselas para evadir los baches que complican el paso, mismos que representan un riesgo para los conductores, siendo afectados principalmente residentes de la colonia Casa Blanca.

Karla Fabiola Salido Padilla, una de las vecinas perjudicadas, explicó que la situación no es nueva, y mencionó que recientemente se hizo una solicitud formal ante el Ayuntamiento de Cajeme para que se tomen acciones al respecto, particularmente en el tramo que comprende de la calle Cerrada del Trigal a la Colina Real.

"Por el bulevar Antonio Caso ya muchas veces se han abierto algunos baches, entre las calles Cerrada del Trigal y Colina Real, es muy transitado este tramo porque es el principal en esta colonia, donde somos cerca de 14 mil habitantes. Ya se ha registrado accidentes por estos baches que se abren cada cierto tiempo, la tubería se va abriendo y se hará más difícil la situación", comentó.

Asimismo, el bulevar Colina Real, entre Antonio Caso y Casa Real, se encuentra intransitable, explicó.

"Necesitamos que nos vuelvan a poner pavimento en ese bulevar, se encuentra totalmente destruido, además de que se encuentra lleno de maleza", dijo.

A decir de la cajemense, las autoridades municipales recientemente han hecho el compromiso de atender sus peticiones, y aclaró que también solicitó analizar la posibilidad de tomar acciones para reducir el exceso de velocidad en algunos tramos del bulevar Antonio Caso.

Al menos 10 puntos viales se encuentran cerrados actualmente por trabajos de rehabilitación.