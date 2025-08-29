  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 29 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Vecinos confunden árboles caídos con talas y los denuncian

Los vecinos de las diferentes colonias han denunciado talas de árboles cuando las plantas se caen golpeadas por el viento

Ago. 29, 2025
En caso que haya personas que sean encontradas talando árboles o realizando podas inmoderadas, se aplica la sanción, además la persona debe de reforestar
En caso que haya personas que sean encontradas talando árboles o realizando podas inmoderadas, se aplica la sanción, además la persona debe de reforestar

Los fuertes vientos y lluvias en a la región durante las últimas semanas han ocasionado que árboles se caigan en diferentes puntos de la ciudad, lo que la gente confunde con tala y los denuncian ante la dirección de Ecología Municipal, informó el titular de la dependencia, Juan Carlos Gil Núñez.

El funcionario local explicó que el personal de la dirección acude revisar las denuncias que se hacen y comprueban que los árboles se cayeron a causa del viento, aun así, platican con los dueños de los predios para que se comprometan a seguir cuidando de lo que haya quedado.

"Nosotros atendemos algunas denuncias y muchas de las ocasiones fue por los vientos que ha habido en los últimos días, entonces mediante una evidencia las personas nos dicen que se cayó, tuvieron que retirar las ramas y en esos casos hay un diálogo con la persona para seguir cuidando".

DEBEN SOLICITAR PERMISOS PARA PODAS 

Por otro lado, dijo que hay personas que sí realizan podas bajo el argumento de protección, pero en esos casos es necesario solicitar un permiso a la dirección de Ecología Municipal para evitar sanciones.

En caso que se realicen talas injustificadas, las personas pueden ser acreedoras de sanciones que van de los 20 a 80 UMAS en el caso de las podas inmoderadas y de las 40 a 120 en el caso de las talas, dependiendo del número los árboles que se afecte y el tipo de la planta.  

Francisco Minjares
Francisco Minjares
Contenido Relacionado
Inicia Itson reforestación universitaria
Ciudad Obregón

Inicia Itson reforestación universitaria

Agosto 29, 2025

Los árboles que se siembren ayudarán a crear micro climas y mejorar el aire en la universidad

Proyecto para poner letras emblemáticas en Esperanza lleva el 75 por ciento de avance
Ciudad Obregón

Proyecto para poner letras emblemáticas en Esperanza lleva el 75 por ciento de avance

Agosto 28, 2025

Interesados pueden sumarse a la causa acercándose al Comité por un Esperanza mejor

Colecta solidaria del Juzgado Séptimo beneficia a niños con útiles escolares
Ciudad Obregón

Colecta solidaria del Juzgado Séptimo beneficia a niños con útiles escolares

Agosto 28, 2025

Trabajadores del Juzgado Séptimo de Distrito participan en iniciativa apoyo de niños de escasos recursos