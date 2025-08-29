Itson inicia reforestación universitaria

El Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) arrancó la reforestación de la universidad con la siembra de 400 árboles en todos sus campus en el marco de los festejos conmemorativos por su 70 aniversario.

Jesús Héctor Hernández López, rector del Itson, informó que el arranque de la reforestación se tuvo de forma simultánea en los campus de Obregón, Navojoa, Guaymas y Empalme.

Agregó que a través de la reforestación se recordará a esta generación como aquella que ayudó a mejorar el clima, aire y suelos de la universidad, la cual continuará impactando a la sociedad.

"Este evento es para que a esta generación del Itson se le recuerde como la generación que reforestó los campus universitarios, como la generación que a través de esta actividad, ayudó a mejorar el clima de la universidad, que ayudó a limpiar el aire de la universidad, que cuidó los suelos y esto que se escuche y se transmita hacia toda una sociedad y así el Itson siga trascendiendo".

SE ELIGIERON ESPECIES NATIVAS

Por su parte, Heriberto Encinas Yepis, jefe del Departamento de Agua y Medio Ambiente del Itson, explicó que para esta reforestación se eligieron especies nativas como el palo fierro, mezquite, tepehuaje, entre otras, que están adaptadas a las condiciones climáticas de la región y ayudarán a crear microclimas agradables.

"Vamos a reforestar con plantas nativas, vamos a promover el desarrollo de estas plantas que están amenazadas, algunas en peligro de extinción, plantas nativas que ya están adaptadas a nuestras condiciones climáticas".

Se hizo una convocatoria para que participe la comunidad universitaria para que participe en la siembra y cuidado de estas plantas.