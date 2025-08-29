Vecinos confunden árboles caídos con tala y denuncian

Los fuertes vientos y lluvias en a la región durante las últimas semanas han ocasionado que árboles se caigan en diferentes puntos de la ciudad, lo que la gente confunde con tala y los denuncian ante la Dirección de Ecología Municipal, informó el titular de la dependencia, Juan Carlos Gil Núñez.

El funcionario local explicó que el personal de la Dirección acude a revisar las denuncias que se hacen y comprueban que los árboles se cayeron a causa del viento, aun así, platican con los dueños de los predios para que se comprometan a seguir cuidando de lo que haya quedado.

"Nosotros atendemos algunas denuncias y muchas de las ocasiones fue por los vientos que ha habido en los últimos días, entonces mediante una evidencia las personas nos dicen que se cayó, tuvieron que retirar las ramas y en esos casos hay un diálogo con la persona para seguir cuidando", informó.

DEBEN SOLICITAR PERMISOS PARA PODAS

Por otro lado, dijo que hay personas que sí realizan podas bajo el argumento de protección, pero en esos casos es necesario solicitar un permiso a la dirección de Ecología Municipal para evitar sanciones.

En caso de que se realicen talas injustificadas, las personas pueden ser acreedoras de sanciones que van de los 20 a 80 UMAS en el caso de las podas inmoderadas y de las 40 a 120 en el caso de las talas, dependiendo del número los árboles que se afecte y el tipo de la planta.