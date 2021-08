"Siempre batallo con el tiempo de espera de los camiones, pero en más de una ocasión la línea 1 no me hizo la parada porque ya no estaba en ruta e incluso me dijeron que ya no había camiones y eran las 7:00 de la tarde apenas", manifestó Magdalena, usuaria afectada.

Noticia Relacionada Usuarios piden mejoras en el transporte urbano

PUBLICIDAD

Mencionó que en esa ocasión, pese a que pasaron dos unidades más, le dijeron lo mismo, mientras que en otras ocasiones le pidieron que se bajara a medio trayecto porque el turno del operador había terminado.

Además, los usuarios han señalado que en líneas como la 1, 7, 11 y 12, las unidades tardan en pasar hasta una hora, tiempo de espera que cada vez es más largo.

"El servicio que brindan es pésimo, el tiempo de espera es muy tardado, los choferes (algunos) son muy groseros e incluso están cobrando un peso de más",77g dijo Arturo, quien utiliza la línea 5.

Ante esta situación, los usuarios del transporte manifestaron que urge que se solucione el problema de movilidad, pues cada vez es más complicado moverse en camiones, sin embargo, los taxis son caros.