Urgen donadores de sangre en el IMSS de Ciudad Obregón

Debido a que se han incrementado a casi el doble las cirugías en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del IMSS en Ciudad Obregón, donde son tratados pacientes de todo el Noroeste de México, se hace cada vez más necesario contar con disponibilidad de unidades de sangre para transfusiones, expresó Patricia García Ramírez, directora del centro hospitalario, quien hizo el llamado a la comunidad en general para que acudan a donar.

En entrevista, la directora de la UMAE reveló que se dobló la cantidad de cirugías del año pasado a la fecha, y con ello se duplicó también a cantidad de unidades de sangre que se requieren.

"De hecho, ahorita estamos pasando por una deficiencia en el banco de sangre, donde les pedimos mucho el apoyo a la comunidad, que se acerquen. Ahorita para poder acercarse a hacer una donación se han hecho los trámites y los criterios mucho más fáciles", comentó.

Ahora, los medios en los que se analiza la sangre son más rápidos y oportunos, y eso ayuda a que la donación sea más fácil también en los tiempos, aseguró García Ramírez.

Hizo saber que sólo una cirugía de corazón lleva en ocasiones hasta 13 paquetes globulares; el incremento de las cirugías dentro de la estrategia 2-30-100 de la institución ha provocado que haya un desabasto dentro del banco de sangre.

Asimismo, aclaró que la sangre no sólo se usa para cirugías, sino también en pacientes de urgencias y en los oncológicos, que requieren ponerse estables para un tratamiento.

Recordó que la caminata anual para promover la donación ha venido ayudando a incrementar la cantidad de donadores. Los interesados en donar sangre pueden hacer su cita a través de la página de UMAE,

Expresó que hay tres tipos de sangre que por sus características se dificulta conseguirlos, siendo el más difícil el O negativo, aunque debido a que la mayor parte de pacientes con requerimiento de cirugías cardiovasculares es el A positivo, también se requiere de más donadores de este tipo sanguíneo, además del grupo AB, que también se complica para conseguirlo.

Y la autodonación de sangre en personas sanas es uno de los métodos más seguros; cuando se tiene programada una cirugía a futuro, estas personas pueden hacer una donación para su propia operación, expuso.