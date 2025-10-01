  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 1 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Urgen donadores de sangre en el IMSS de Ciudad Obregón

Debido al incremento en las cirugías ha provocado un aumento también en la necesidad de donantes: Patricia García

Oct. 01, 2025
Urgen donadores de sangre en el IMSS de Ciudad Obregón

Debido a que se han incrementado a casi el doble las cirugías en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del IMSS en Ciudad Obregón, donde son tratados pacientes de todo el Noroeste de México, se hace cada vez más necesario contar con disponibilidad de unidades de sangre para transfusiones, expresó Patricia García Ramírez, directora del centro hospitalario, quien hizo el llamado a la comunidad en general para que acudan a donar.

En entrevista, la directora de la UMAE reveló que se dobló la cantidad de cirugías del año pasado a la fecha, y con ello se duplicó también a cantidad de unidades de sangre que se requieren.

"De hecho, ahorita estamos pasando por una deficiencia en el banco de sangre, donde les pedimos mucho el apoyo a la comunidad, que se acerquen. Ahorita para poder acercarse a hacer una donación se han hecho los trámites y los criterios mucho más fáciles", comentó.

Ahora, los medios en los que se analiza la sangre son más rápidos y oportunos, y eso ayuda a que la donación sea más fácil también en los tiempos, aseguró García Ramírez.

Hizo saber que sólo una cirugía de corazón lleva en ocasiones hasta 13 paquetes globulares; el incremento de las cirugías dentro de la estrategia 2-30-100 de la institución ha provocado que haya un desabasto dentro del banco de sangre.

Asimismo, aclaró que la sangre no sólo se usa para cirugías, sino también en pacientes de urgencias y en los oncológicos, que requieren ponerse estables para un tratamiento.

Recordó que la caminata anual para promover la donación ha venido ayudando a incrementar la cantidad de donadores. Los interesados en donar sangre pueden hacer su cita a través de la página de UMAE,

Expresó que hay tres tipos de sangre que por sus características se dificulta conseguirlos, siendo el más difícil el O negativo, aunque debido a que la mayor parte de pacientes con requerimiento de cirugías cardiovasculares es el A positivo, también se requiere de más donadores de este tipo sanguíneo, además del grupo AB, que también se complica para conseguirlo.

Y la autodonación de sangre en personas sanas es uno de los métodos más seguros; cuando se tiene programada una cirugía a futuro, estas personas pueden hacer una donación para su propia operación, expuso.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

Contenido Relacionado
Previenen cáncer en las mujeres
Ciudad Obregón

Previenen cáncer en las mujeres

Octubre 01, 2025

Realizan acciones conjuntas la Secretaría de las Mujeres y la Agrupación George Papanicolaou

Avanza conformación de estructura del Ficoseg
Ciudad Obregón

Avanza conformación de estructura del Ficoseg

Octubre 01, 2025

Se fondea con recursos del impuesto sobre nómina empresarial; espera la presentación de proyectos de impacto

Busca IMSS prevenir con Feria de la Salud
Ciudad Obregón

Busca IMSS prevenir con Feria de la Salud

Octubre 01, 2025

Coincide con el Día del Adulto Mayor; instalan mesas para atención en distintas especialidades