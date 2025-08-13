  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 13 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Unison Cajeme inicia segunda etapa del nuevo edificio

Con esto se podrán incorporar nuevos programas educativos en la universidad

Ago. 13, 2025
La segunda etapa de la construcción del edificio de la Unison en Cajeme se lleva a cabo de forman normal y se programó su entrega para diciembre
La segunda etapa de la construcción del edificio de la Unison en Cajeme se lleva a cabo de forman normal y se programó su entrega para diciembre

Con una inversión aproximada de 18 millones de pesos, arrancó la construcción de la segunda etapa del nuevo edificio de la Universidad de Sonora (Unison) en Cajeme, con lo que se busca contar con más espacios para las carreras que se tienen y la oportunidad de albergar nuevos planes de estudios, informó el Jefe del Departamento de Ciencias de la Salud, Joel Arias Martínez.

La universidad recibió la primera etapa antes de salir de vacaciones de verano y arrancó la segunda la semana previa al regreso a clases, en la que se construirá un segundo piso para la incorporación de la carrera de Fisioterapia y posiblemente una séptima licenciatura.

“Ya están con la segunda etapa que es el segundo piso, se supone que lo entreguen en diciembre para que ya se empiecen a aplicar esos espacios y la idea es ir trabajando con la nueva oferta educativa aquí en este campus, que se tiene pensado en Fisioterapia y quizá en otra licenciatura, pero todavía se está analizando”.

imagen-cuerpo

PRIMERA ETAPA ESTÁ LISTA 

Arias Martínez dijo que la primera etapa ya quedó concluida y esperan empezar a utilizarla en los próximos meses, en lo que se equipa y hacen las adecuaciones correspondientes para albergar los grupos y el laboratorio de medicina que estará ahí.

“Yo creo que la primera etapa pudiera empezar a utilizarse gradualmente alrededor de septiembre y octubre, en lo que se empieza a equipar y se empiezan a hacer todas las adecuaciones”, agregó.

Los estudiantes podrán usar la primera etapa mientras se realizan los trabajos en el segundo piso, ya que se tomarán todas las precauciones, además que ya se encontrará totalmente funcional.

Francisco Minjares
Francisco Minjares
Contenido Relacionado
Siguen gestiones de taxistas para la rehabilitación de callejón República de Argentina
Ciudad Obregón

Siguen gestiones de taxistas para la rehabilitación de callejón República de Argentina

Agosto 13, 2025

Este fue bacheado provisionalmente con tierra, para mitigar el impacto de las unifdades con los hoyos

La denuncia ciudadana es fundamental: Coesprisson
Ciudad Obregón

La denuncia ciudadana es fundamental: Coesprisson

Agosto 12, 2025

Los restaurantes y albercas, entre los establecimientos a los que se realizan más verificaciones: Sergio Morales

Confía Crread en arreglo con la CFE
Ciudad Obregón

Confía Crread en arreglo con la CFE

Agosto 12, 2025

Hasta ahora, cuesta 780 mp saldar el adeudo del centro de rehabilitación con la paraestatal; ofrece apoyarles la diputada federal Anabel Acota