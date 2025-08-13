Unison Cajeme inicia segunda etapa del nuevo edificio

Con una inversión aproximada de 18 millones de pesos, arrancó la construcción de la segunda etapa del nuevo edificio de la Universidad de Sonora (Unison) en Cajeme, con lo que se busca contar con más espacios para las carreras que se tienen y la oportunidad de albergar nuevos planes de estudios, informó el Jefe del Departamento de Ciencias de la Salud, Joel Arias Martínez.

La universidad recibió la primera etapa antes de salir de vacaciones de verano y arrancó la segunda la semana previa al regreso a clases, en la que se construirá un segundo piso para la incorporación de la carrera de Fisioterapia y posiblemente una séptima licenciatura.

“Ya están con la segunda etapa que es el segundo piso, se supone que lo entreguen en diciembre para que ya se empiecen a aplicar esos espacios y la idea es ir trabajando con la nueva oferta educativa aquí en este campus, que se tiene pensado en Fisioterapia y quizá en otra licenciatura, pero todavía se está analizando”.

PRIMERA ETAPA ESTÁ LISTA

Arias Martínez dijo que la primera etapa ya quedó concluida y esperan empezar a utilizarla en los próximos meses, en lo que se equipa y hacen las adecuaciones correspondientes para albergar los grupos y el laboratorio de medicina que estará ahí.

“Yo creo que la primera etapa pudiera empezar a utilizarse gradualmente alrededor de septiembre y octubre, en lo que se empieza a equipar y se empiezan a hacer todas las adecuaciones”, agregó.

Los estudiantes podrán usar la primera etapa mientras se realizan los trabajos en el segundo piso, ya que se tomarán todas las precauciones, además que ya se encontrará totalmente funcional.