Mujeres se incorporan al programa de Personas Trabajadoras del Hogar del Imss

El número de Personas Trabajadoras del Hogar afiliadas al esquema de incorporación del Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss) tuvo una ligera disminución durante julio en relación al mes anterior.

Según el registro mensual, en Sonora se incorporaron 2 mil 178 Personas Trabajadoras del Hogar al programa durante junio, mientras que la cifra pasó a 2 mil 162 en julio con una diferencia de 16 personas.

Del total de la población registrada en el programa de Incorporación de Personas Trabajadoras del Hogar, mil 464 son mujeres, mientras que 698 son hombres, de las cuales el sector femenino percibe 383.4 pesos diarios, mientras que el masculino 474.5 pesos.

Cerca del 50 por ciento de las personas incorporadas al programa del Imss se ubicaron en Hermosillo, en donde se registraron mil 041, seguido por Ciudad Obregón con 639 y Navojoa con 201.

Los rangos de edad con más puestos de Personas Trabajadoras del Hogar distribuidos fueron los de 55 a 60 años con 472, seguido por las de 50 a 55 años con 371 y los de 60 a 65 años con 296.

Las personas más jóvenes que se incorporaron a este programa del Imss son las de 15 a 20 años, quienes sumaron 3 individuos, mientras que los de mayor edad fueron de 75 años o más, con 24 personas.