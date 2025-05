Comerciantes de la Laguna del Náinari piden atención al canal pluvial

Mala imagen al turismo, condiciones insalubres y daño al ecosistema del lugar son algunas de las problemáticas que reportan comerciantes de la Laguna del Náinari, derivado de las aguas negras que se acumulan en el canal de drenaje pluvial ubicado a espaldas de los puestos.

Guadalupe Leyva Félix, comerciante y ex presidente de la Unión de Coqueros y Raspaderos de la Laguna del Náinari, explicó que esta problemática no es reciente y sobre todo en época de calor se incrementan las afectaciones ya que se intensifican los olores fétidos, lo cual afecta no solo en las ventas de los comercios, sino que presenta una mala imagen en este punto turístico, el cual es uno de los principales del municipio.

Añadió que aun cuando los propios comercios realizan la limpieza de dicho canal paralelo a la calle ampliación Vicente Guerrero, las afectaciones se mantienen presentes, llegando a dañar también a los animales que tienen su hábitat en el lugar.

Así mismo, los vendedores de la zona, dieron a conocer que desde hace un par de semanas, la recolección de basura se ha estado atrasando, lo cual ha generado que se acumulen los desechos y en algunos casos, termine al interior del canal pluvial, mismo que actualmente presenta aguas estancadas y una fuerte cantidad de moscos.

Por lo anterior, los comerciantes solicitaron a las autoridades correspondientes el atender la petición del mantenimiento de dicho dren, explicando que anteriormente se mandaba un trascabo para sacar tanto la maleza, como la basura a fin de que el agua pueda circular libremente.

Rosa Medrano, visitante en el sitio, explicó que además de la mala imagen y fuertes olores que emanan del canal, el mal estado de los baños en la zona resta puntos al atractivo de la llamada Novia de Cajeme.

"Los sanitarios se encuentran muy descuidados, y el hecho de que cobren por usarlos implica que al menos deberían de tenerlos en condiciones adecuadas, pero no, incluso no te dan papel y no se ven muy limpios para los visitantes", declaró.

Por lo anterior, un grupo de comerciantes en el lugar, explicaron que se ha solicitado que se creen estrategias a fin de que los usuarios de los comercios puedan hacer uso de los sanitarios de manera gratuita, para lo cual los locatarios estarían dispuestos a pagar una renta y con eso dar el mantenimiento a los baños, mejorando así el atractivo de la Laguna del Náinari.