Trae beneficios la lluvia

El biólogo del lugar explicó que las lluvias han ayudado a incentivar que la cuatro espejos emerja más rápido del capullo.

"Han salido 32 mariposas durante toda la temporada, al principio salían hembras, pero no salían macho y no se reproducían, estaban saliendo de una manera no coordinada, ahora ya está saliendo la misma cantidad de hembras y machos".

Explicó que pese a la sequía no ha sido un factor determinante para la reproducción de la especie, ya que se encuentran en un ambiente controlado dentro de un laboratorio y bajo las condiciones necesarias de humedad.

Sin embargo, por la temporada, lo que ha afectado a las larvas son las hormigas, ya que estos insectos se alimentan de ellas, por lo que se encuentran trabajando en acciones para evitar esto.

Cabe mencionar que el objetivo del Mariposario es ayudar a la preservación de la especie endémica que se encuentra en riesgo, misma que también forma parte de la cultura viva de la Etnia Yaqui al utilizarse sus capullos para elaborar tenábaris.