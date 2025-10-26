Trabajadores de la industria maquiladora del sur de Sonora capacitados en nuevas tecnologías

Los trabajadores de las maquiladoras se han capacitado en las nuevas tecnologías para migrar hacia las partes de autos eléctricos e híbridos que ya se están fabricando en esta región, con lo que se mantienen actualizados y competitivos frente a las nuevas tendencias del mercado global, informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Maquiladora del Sur de Sonora, Jaime Gamez Gómez.

El dirigente sindical detalló que los trabajadores del sur de Sonora han hecho un esfuerzo importante para mantenerse actualizados, sobre todo porque el mercado es cambiante y la introducción de la inteligencia artificial pudiera parecer un reto, pero bien utilizada, será una herramienta para el sector.

"Ya estamos emigrando poco a poco a esa parte, estamos haciendo un esfuerzo importante para empujar las certificaciones de la mano de obra y que la inteligencia artificial no nos sustituya, sino que sea una herramienta para ser más productivos".

Explicó que ya se están fabricando piezas de autos eléctricos e híbridos en esta región, por lo que la capacitación ha sido fundamental para lograrse introducir a economías no sólo de Estados Unidos, sino también hacia Europa, Europa y el resto del mundo.

Gamez Gómez dijo que la capacitación de los trabajadores del sur de Sonora ayuda a que se mantengan competitivos y que la región sea más atractiva para la llegada de nuevas inversiones.

El sindicato impulsa programas de educación dual para que los trabajadores se especialicen en Mecatrónica y obtengan títulos universitarios, además de cursos, entre otros.