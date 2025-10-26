  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 26 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Trabajadores de la industria maquiladora del sur de Sonora capacitados en nuevas tecnologías

Ya se están implementando piezas eléctricas en las maquiladoras de la ciudad

Oct. 26, 2025
Los trabajadores de la industria maquiladora se mantenido capacitados en las áreas de la tecnología
Los trabajadores de la industria maquiladora se mantenido capacitados en las áreas de la tecnología

Los trabajadores de las maquiladoras se han capacitado en las nuevas tecnologías para migrar hacia las partes de autos eléctricos e híbridos que ya se están fabricando en esta región, con lo que se mantienen actualizados y competitivos frente a las nuevas tendencias del mercado global, informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Maquiladora del Sur de Sonora, Jaime Gamez Gómez.

El dirigente sindical detalló que los trabajadores del sur de Sonora han hecho un esfuerzo importante para mantenerse actualizados, sobre todo porque el mercado es cambiante y la introducción de la inteligencia artificial pudiera parecer un reto, pero bien utilizada, será una herramienta para el sector.

"Ya estamos emigrando poco a poco a esa parte, estamos haciendo un esfuerzo importante para empujar las certificaciones de la mano de obra y que la inteligencia artificial no nos sustituya, sino que sea una herramienta para ser más productivos".

Explicó que ya se están fabricando piezas de autos eléctricos e híbridos en esta región, por lo que la capacitación ha sido fundamental para lograrse introducir a economías no sólo de Estados Unidos, sino también hacia Europa, Europa y el resto del mundo.

Gamez Gómez dijo que la capacitación de los trabajadores del sur de Sonora ayuda a que se mantengan competitivos y que la región sea más atractiva para la llegada de nuevas inversiones.

El sindicato impulsa programas de educación dual para que los trabajadores se especialicen en Mecatrónica y obtengan títulos universitarios, además de cursos, entre otros.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Fieles peregrinan por la esperanza en la Diócesis de Ciudad Obregón
Ciudad Obregón

Fieles peregrinan por la esperanza en la Diócesis de Ciudad Obregón

Octubre 25, 2025

Se llevó a cabo una charla en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús impartida por el padre David Ortega

Esperan florerías 100% de aumento en ventas
Ciudad Obregón

Esperan florerías 100% de aumento en ventas

Octubre 25, 2025

El Día de Muertos es la mejor fecha del año para este giro; la temporada comienza con San Judas

Reducen sus utilidades para conservar clientes
Ciudad Obregón

Reducen sus utilidades para conservar clientes

Octubre 25, 2025

Los negocios de pescados y mariscos resienten las alzas en precios, por la escasez del producto; a mediados de noviembre esperan mejora