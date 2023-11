Trabajador acusa de injusticias a sindicatos de Ayuntamiento de Cajeme

Castigos de hasta seis meses sin fundamentos, son a los que presuntamente se enfrentan trabajadores tanto del Sindicato Alternativo de Oomapasc (SAOC) y del Sindicato ünico de Trabajadores del Oomapasc (Sutoc).

Lucindo Ruiz López, trabajador del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), denunció presuntas injusticias al interior de los sindicatos, al señalar que no se respetan los derechos ni los beneficios de algunos sindicalizados.

"Yo llevo dieciocho años trabajando en el organismo, en el año 2019 fue expulsado del Sutoc injustamente, por unos comentarios que supuestamente hice, pero no me dieron ni derecho de audiencia, tampoco me encararon con quienes presuntamente hicieron las acusaciones", comentó Ruiz López, quien pertenece al Sindicato Alternativo del Oomapasc (SAOC).

Desde el 2016 agregó, se le aplicaban ocasionalmente supuestas sanciones de hasta seis meses, sin que se especificara el fundamento, cosa que sucede con otros trabajadores, a decir del sindicalizado.

"Te quitan algunos beneficios, como el pago del seguro de tu vehículo. El Oomapasc te paga la mitad del seguro y tú la otra, pero si te aplican estas sanciones no te hacen válidos ciertos logros sindicales", apuntó.

Lucindo Ruiz López acusó que la Secretaría General del Sutoc, Silvia Godoy, de ser la presunta responsable de su expulsión de dicho sindicato, mientras que por otro lado, dijo que al cambiarse al Saoc la situación que se maneja al interior es similar.

"El Saoc se fundó en el año 2021, pero actualmente se están empezando a cometer las mismas injusticias y tratos al interior", sostuvo.

SOLICITA AUDITORÍA

El trabajador municipal llamó a las autoridades municipales que correspondan, a que se lleve a cabo una auditoría en ambos sindicatos, por parte de las instancias competentes.

"No solo nos perjudican a nosotros como trabajadores, sino a nuestras familias, esta situación tiene que cambiar", comentó.

Además, responsabilizó a quienes están al frente de ambos sindicatos en caso de "recibir represalias".

El trabajador del Oomapasc dijo que, como sindicalizado, busca tranquilidad y justicia para los miembros de ambos sindicatos.