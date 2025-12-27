  • 24° C
Ciudad Obregón

Para el siguiente año se dará continuidad a proyectos que se han implementado

Dic. 27, 2025
Trabaja Oomapasc en garantizar agua y mitigar fugas

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) dio a conocer que el próximo año se dará continuidad a obras con las que se busca garantizar el abastecimiento del líquido vital y mitigar las fugas de agua en las colonias a causa de drenajes colapsados.

"Viene un pozo en el lado norponiente, el pozo que se conoce como Los Misioneros. Aparte viene una línea de conducción de 20 pulgadas ahí para dar agua al fraccionamiento Capistrano, Misioneros y otros nuevos que se están haciendo", adelantó el director técnico, Jesús Antonio Ponce Zavala.

Adicionalmente se va a entregar otro colector, cuya inversión es de aproximadamente 25 millones de pesos, agregó, mismo que solucionará algunas de las afectaciones que se viven actualmente en la colonia Urbi Villa del Real.

"Esto es también para el crecimiento que tenemos al sur de la calle 200, entre la calle Kino y Campo 2, hay un nuevo fraccionamiento. Viene además la rehabilitación de un cárcamo de aguas residuales en la calle Constitución, más las 12 obras que trae el Ayuntamiento de Cajeme. Estamos trabajando fuertemente en la rehabilitación de la infraestructura hidráulica", dijo.

Cabe señalar que, durante este año, el organismo implementó acciones para mejorar sus servicios y atender las denuncias en las distintas colonias. Se espera que para el siguiente año se adquiera nuevo equipamiento de desazolve, entre otras inversiones.

El director técnico de la paramunicipal destacó que hay 17 fraccionamientos en donde se realizan trabajos de infraestructura hidrosanitaria.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

