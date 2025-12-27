  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 27 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Persiste la pirotecnia en las colonias

La venta y uso de este material se encuentra prohibido en Cajeme desde 2021

Dic. 27, 2025
Persiste la pirotecnia en las colonias

A pesar de que el uso y venta de pirotecnia se encuentra prohibido desde el año 2021 en el municipio de Cajeme, durante las fiestas decembrinas se han detectado casos en distintas colonias, lo que causa molestias a vecinos, quienes piden a las autoridades endurecer operativos.

Habitantes de la colonia Cortinas dieron a conocer que, durante la noche del 24 de diciembre, principalmente, se escucharon detonaciones de pirotecnia explosiva, aun cuando hay mascotas, niños y adultos mayores con condiciones de salud delicadas en los alrededores.

Otra zona en donde algunas familias dijeron haber visto pirotecnia fue Las Fuentes, donde fueron lanzados al cielo cuetes de luces coloridas, con motivo de la Navidad.

Además de la zona urbana de Cajeme, también han hecho denuncias en el casco rural, como lo es el caso de la colonia Villa Bonita, correspondiente a la comisaría de Esperanza.

Residentes de esta colonia confirmaron que durante las fiestas pudieron observar a adultos y menores usar pirotecnia, la cual presuntamente podía ser adquirida en algunos puestos que se colocan en el tradicional tianguis que se instala en el bulevar de Villa Bonita los días lunes por la tarde.

"Aquí han tirado muchos cuetes, aunque digan que están prohibidos. Dicen que hay hasta multas, pero es la misma", comentó al respecto Anna Laura, habitante de esta colonia.

Cabe señalar que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ha dado a conocer en distintas ocasiones que por usar o vender pirotecnia, las personas responsables pueden ser detenidas hasta por 36 horas y multadas con montos de hasta 11 mil pesos.

Ante las autoridades solamente se hicieron cerca de 3 reportes durante las fiestas pasadas.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Dueños deben cuidar a sus mascotas de la pirotecnia
Ciudad Obregón

Dueños deben cuidar a sus mascotas de la pirotecnia

Diciembre 27, 2025

Opciones médicas deben ser consultadas previamente con médicos veterinarios, advierte la organización Rescate Animal de Cajeme

Denuncian a elementos de Tránsito Municipal
Ciudad Obregón

Denuncian a elementos de Tránsito Municipal

Diciembre 27, 2025

5 quejas han sido interpuestas ante Contraloría Municipal

Yaquis logra la serie en casa al vencer a Venados 7-3
Ciudad Obregón

Yaquis logra la serie en casa al vencer a Venados 7-3

Diciembre 26, 2025

Ante la mejor entrada de los últimos años en el Estadio Yaquis