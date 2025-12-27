Persiste la pirotecnia en las colonias

A pesar de que el uso y venta de pirotecnia se encuentra prohibido desde el año 2021 en el municipio de Cajeme, durante las fiestas decembrinas se han detectado casos en distintas colonias, lo que causa molestias a vecinos, quienes piden a las autoridades endurecer operativos.

Habitantes de la colonia Cortinas dieron a conocer que, durante la noche del 24 de diciembre, principalmente, se escucharon detonaciones de pirotecnia explosiva, aun cuando hay mascotas, niños y adultos mayores con condiciones de salud delicadas en los alrededores.

Otra zona en donde algunas familias dijeron haber visto pirotecnia fue Las Fuentes, donde fueron lanzados al cielo cuetes de luces coloridas, con motivo de la Navidad.

Además de la zona urbana de Cajeme, también han hecho denuncias en el casco rural, como lo es el caso de la colonia Villa Bonita, correspondiente a la comisaría de Esperanza.

Residentes de esta colonia confirmaron que durante las fiestas pudieron observar a adultos y menores usar pirotecnia, la cual presuntamente podía ser adquirida en algunos puestos que se colocan en el tradicional tianguis que se instala en el bulevar de Villa Bonita los días lunes por la tarde.

"Aquí han tirado muchos cuetes, aunque digan que están prohibidos. Dicen que hay hasta multas, pero es la misma", comentó al respecto Anna Laura, habitante de esta colonia.

Cabe señalar que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ha dado a conocer en distintas ocasiones que por usar o vender pirotecnia, las personas responsables pueden ser detenidas hasta por 36 horas y multadas con montos de hasta 11 mil pesos.

Ante las autoridades solamente se hicieron cerca de 3 reportes durante las fiestas pasadas.