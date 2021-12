Trabaja envolviendo historias por casi la mitad de su vida

La comerciante, relató que desde muy pequeña despertó su creatividad a través de la envoltura de regalos en una mercería local de su hermana, pero al crecer buscó otra fuente de ingresos más estable en una compañía dedicada a la fabricación y venta de muebles.

Noticia Relacionada Se acabarán días cálidos en Sonora

PUBLICIDAD

Pero al cabo de unos años, la empresa cerró y el desempleo le recordó que tiene la habilidad para decorar cajas de regalo, es por eso que ahora tiene su negocio ambulante sobre la calle 5 de Febrero entre No Reelección y Galeana.

Las ventas más fructíferas es en las épocas festivas de diciembre, sin embargo, 2020 en comparación con 2021, lamentó que sus ventas se redujeron a un 50 por ciento.

Señaló que aunque el primer de Ciudad Obregón lució con un "mundo" de gente, está quizá acudió más a comprar material para la cena Navideña y ahora se enfocan en las compras de ingredientes para la cena de Año Nuevo.

Ante eso su negocio no ha tenido la demanda esperada, otro posible factor, dijo, puede ser que como hay personas que no se cuidan del Covid -19, hay otras que extreman precauciones y deciden no acudir a esa zona comercial de la localidad.

La decoradora de regalos, mencionó que en varias ocasiones ha pensado en tener un negocio formal, pero que le resultaría difícil la planeación que requiere un establecimiento formal como lo es la inversión, ubicación y demanda.