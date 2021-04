"Tienen que aparecer mis hijas"; marchan por Bianka y Aderli

Más de 100 personas se dieron cita en el área de Urgencias del IMSS para marchar con rumbo a Palacio Municipal y la Fiscalía del Estado, para exigir justicia y atención al caso, y que no sea solo una carpeta de investigación archivada.

"No estamos todas, nos faltan Bianka y Aderli" protestaron bajo los rayos del sol los familiares y amigos de las hermanas que desaparecieron desde el pasado 31 de marzo en Ciudad Obregón .

Sin embargo, en ninguno de los puntos la familia de las jóvenes recibió respuesta de las autoridades, por lo que pegaron pancartas en los edificios y gritaron consignas como "¿Cuántas son muchas?, ¿Ni una desaparecida más?, "Les preocupa más una pared que la desaparición de una mujer".

Para Nohemí Armendáriz, la madre de Bianka y Aderli, la esperanza es lo último que se pierde, pues sus hijas tienen que aparecer y no dejará de buscarlas, por lo que desde el pasado 2 de abril levantó una denuncia por su desaparición.

"Me siento mal, horrible, es una cosa espantosa que no se la deseo a nadie, este día ya se vio movilización (de la fiscalía), la esperanza muere al último, tienen que aparecer mis hijas".

En casa no solo su madre las espera, pues Bianka tiene una hija quien con desesperación quiere ver de nuevo a su mamá, mientras que su hermana es una joven de tan solo 20 años con una vida por delante, expresaron sus familiares.

"Ella es una excelente enfermera, era una gran compañera, tiene una hija que la espera desesperadamente, una mamá que ruega que regresen, porque no solo es una son dos, es imposible que no tengan una sola pista, rogamos respuestas".

Persiste omisión de las autoridades: Red Feminista Sonorense

Mientras que en el estado solo reconoce 4 feminicidios en la entidad, en Cajeme se tiene registro de 13 mujeres asesinadas y 8 desaparecidas, lo cual es verdaderamente insostenible, declaró Leticia Burgos Ochoa.

La presidenta de la Red Feminista Sonorense, indicó que no hay un actuar por parte de las autoridades, ya que el protocolo ALBA no se aplica como debería, no existe coordinación entre las autoridades ni respuesta a las familias.

"Nadie da la cara, es de día todavía, tendría que salir la autoridad a dar la cara, porque este nivel es de la prevención y atención, tendrían que atender estos actos de desaparición y búsqueda".

Lamentó el actuar ominoso de las autoridades, ya que la Comisión Estatal de Búsqueda que existe en Cajeme no realiza sus funciones como debería.