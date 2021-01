Textilera china está a punto de cerrar

E incluso, hubo personas a las que despidieron y aseguran que les liquidaron a menos de la mitad de su pago correspondiente por sus años laborados.

"De la liquidación no fue ni la mitad, de lo que nos debieron haber dado, me aventé 13 años trabajando y me dieron 45 mil pesos, entonces me asesoré y debieron de darme poco más de los 100 mil pesos y una señora tenía 16 años laborando y solo le dieron 35 mil pesos", lamentó una ex empleada.

"Se encuentran desalojando varias áreas para cerrar la fábrica definitivamente, y nos piden que desocupemos varias zonas", comentó un trabajador de la industria textil.

Además, ahora se redujeron horarios laborales al interior de la fábrica y solo se encuentra vigente el turno matutino cuyas actividades son de 8 de la mañana a 4 de la tarde, mientras que el turno vespertino de 4:00 de la tarde a las 12:00 horas quedó descartado.

Lo anterior se dice es debido a que grandes empresas de marcas deportivas, ante la pandemia, no quisieron invertir en las industrias de origen asiático establecidas en México.

El dirigente del sindicato de textiles, Antonio Valdez, dio a conocer que las empresas textiles Joy, Cinatex y California Textil era una fuente de empleo para 4 mil 600 trabajadores, sin embargo, actualmente solo tienen un aproximado de 450 empleados.