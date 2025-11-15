Tesorería de Cajeme invita aprovechar descuentos en multas y prediales

En lo que resta del Buen Fin, se aplicarán promociones al pagar multas y prediales por parte de Tesorería Municipal, por lo que esta dependencia hace una invitación a quienes tienen adeudos de este tipo y quieren regularizar su situación, para que aprovechen los descuentos de hasta el 70 por ciento.

En el caso de los prediales, Tesorería Municipal informó que no se cobrará ningún recargo al liquidar en las oficinas, módulo móvil o comisarías, mientras que se aplicará un 50 por ciento de descuento al pagar multas fiscales y de 70 por ciento en las de tránsito no graves.

El próximo 17 de noviembre, el módulo móvil de Tesorería Municipal estará ubicado en la calle Coahuila, en su cruce con la Allende, en el centro de la ciudad, para dar facilidad a quienes quieran realizar su pago.

SIGUEN ADEUDOS

Cabe señalar que en el municipio de Cajeme existe una deuda acumulada de más de 800 millones de pesos por incumplimiento en el pago del impuesto predial, lo cual afecta a las arcas del Ayuntamiento, pues este recurso se utiliza para atender las denuncias de los habitantes en las colonias.

Por otro lado, hay una deuda acumulada de cerca de 600 millones de pesos por multas que no han sido pagadas, informó recientemente el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano, quien destacó que hay facilidades de pago durante todo el año para quienes se acerquen a regularizar su situación.

Ciudadanos pueden acercarse a Tesorería Municipal a consultar su situación y ver qué es lo que se puede hacer al respecto para regularizarse.