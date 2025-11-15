  • 24° C
Ciudad Obregón

Sonora Cibersegura emite recomendaciones para que clientes protejan sus datos personales

Nov. 15, 2025
Buscan prevenir estafas en Buen Fin

Un llamado hace la organización Sonora Cibersegura a la población para que tenga precaución al realizar sus compras durante lo que queda del Buen Fin y evite estafas o robo de información; para ello dio a conocer algunas recomendaciones para proteger su información personal y financiera.

El director de la organización, José Manuel Acosta, enfatizó la importancia de verificar la autenticidad de los sitios web antes de realizar cualquier transacción.

Entre las recomendaciones, destacó que es importante asegurarse de que la dirección del portal comience con https:// y que aparezca el ícono de un candado en la barra del navegador, al momento de hacer una compra en línea.

Además, aconsejó ingresar directamente la URL de la tienda en lugar de hacerlo a través de enlaces en correos electrónicos o anuncios sospechosos.

Por otro lado, dijo que hay que estar atentos ante ofertas que parecen demasiado buenas para ser ciertas, y que se debe tener cuidado al utilizar tarjetas digitales, para lo cual se recomienda activar el CBB dinámico que ofrecen los bancos para compras en línea.

Otra recomendación es no compartir códigos de verificación, ya que son la llave de las cuentas, y evitar hacer clic en enlaces dudosos.

"Recomendar también que las compras se realicen desde redes Wifi seguras, mantener los dispositivos actualizados y activar la verificación en 2 pasos en todas las cuentas para añadir una capa extra de seguridad", explicó.

No se debe proporcionar información personal o financiera por correo, mensaje o llamada sospechosa, advirtió.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

