Tendrán maestros libertad de cátedra

Los docentes de educación básica usarán la libre cátedra el próximo ciclo escolar, con lo que los nuevos libros de texto serán una herramienta más para enseñar a los grupos de acuerdo a las necesidades de cada uno y su contexto, pero no la única que se vaya a aplicar, informó el coordinador de la Región Yaqui del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) 54, José Filiberto Campos Gutiérrez.

El sindicalista explicó que el cuerpo docente siempre ha usado la libre cátedra para responder a las necesidades de cada grupo en específico y, en el caso de los libros de texto gratuitos, serán una más de las herramientas de las que echarán mano, pero no definirá el curso de las actividades, ya que se tienen diferentes recursos disponibles para las actividades en las aulas.

"Es lo que siempre se ha dado, a pesar que los materiales se han modificado y han venido ajustándose, el docente en el aula es el que tiene el diagnóstico de acuerdo a la necesidad del grupo, de los estudiantes, a final de cuentas el libro de texto es una herramienta más, no es la única, ni define con la que se va a trabajar, hay bastantes herramientas con las cuales los compañeros pueden usar, esa es la libre cátedra donde ellos adecúan su actividad para trabajar con ciertos recursos", abundó.

Agregó que los libros presentan la información, objetivos y actividades, pero no tienen toda la información y por ello los maestros investigarán las herramientas pedagógicas necesarias para la enseñanza.

"Los mismos libros no traen la información, sí presenta el objetivo, el propósito y actividades que orientan, pero no trae la información, tiene que remitirse a investigar, a buscar de otro material, entonces es una herramienta nada más, pero no es lo que define, a final de cuenta hay más recursos que se tienen que tomar en cuenta para que salga la práctica".

Con respecto a las materias que se verán, el docente dijo que algunas como matemáticas y español no se excluyen en la Nueva Escuela Mexicana como se ha especulado en redes sociales, sino que se encuentran integradas en todas las asignaturas, lo que permite reforzarlas a través de diferentes proyectos y actividades.

"Español, matemáticas están en toda la asignatura, no específicamente en un área y decir hasta aquí llegó matemáticas, ya no te metas con esa materia y no hagas ese cálculo, estamos viendo que está integrado en todo".

Llamó a los padres de familia a mantenerse informados, pero discriminar esa información y sobre todo esperar a que se emita una oficial, ya que habrá un libro de texto para ellos, en busca de involucrarlos más en la educación de sus hijos.

Campos Gutiérrez dijo que los maestros han transitado a lo largo de los años por diferentes reformas y ajustes a los planes de estudio que atienden necesidades específicas de la población y han logrado adaptarse, como en este caso que recibieron capacitaciones tanto de la parte oficial como de la sindical.

Los docentes se han capacitado en materia de la Nueva Escuela Mexicana para que estén preparados y hacer frente a los nuevos retos que enfrenten con ella.