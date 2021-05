Tendrá agua la Laguna

El titular de la Promotora Inmobiliaria, Omar García López, informó que por el aumento en las temperaturas se ha tenido la evaporación de agua, por ello su nivel ha comenzado a descender, lo que pone en riesgo a la fauna del lugar.



Señaló que al no haber segundos cultivos, se prevé que por más de 2 meses no se pueda realizar el rellenado de la Laguna, esto al menos hasta que no se registren lluvias en la región.