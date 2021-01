Teletrabajo, la nueva modalidad para las empresas

Esta opción no es exclusiva por la contingencia de salud , expuso el abogado de Accord Legal, y contempla todo trabajo o acción que realice un empleado dentro de su domicilio o en el lugar donde así le convenga.

Ya que la tecnología de la información viene fuerte este 2021, muchos empresarios le apostarán al teletrabajo o al home office de manera oficial y no sólo por la pandemia, destacó Édgar Manríquez Barreras.

"Es una herramienta que puede venir a beneficiarnos, para que sea considerado como tal debe de reunir cuando menos un 40% de la modalidad del horario que se fije en el contrato, es decir, aquella persona que se le contrate en esta modalidad se le tendrá que hacer conforme al artículo 25, un contrato por escrito, en el que vendrán especificadas las condiciones de trabajo", comentó.

Fue el pasado 11 de enero, cuando se emitió el decreto presidencial que marca las condiciones para esta modalidad, expuso, entre ellas las obligaciones y responsabilidades del trabajador y del patrón, como el pago proporcional de la energía eléctrica y la dotación de las herramientas necesarias para la labor y el horario.

"Todo es acuerdo, se darán 18 meses para la adaptación, todavía no contamos con una norma oficial a efecto de que todo lo articulado o puesto en el decreto se pueda sancionar, estamos en un proceso de desarrollo, sin embargo, es obligatorio desde el día de hoy (martes)", mencionó.

Dicho decreto o ley, indica que en caso de querer migrar a esta modalidad, no está en juego un cambio de actividades, cargos o puestos, y no es obligatorio, sino una opción más para los diversos escenarios que se han ido presentando, subrayó, y no aplica en la pandemia con los trabajadores que por riesgo han tenido que laborar en su vivienda.

"A las generaciones que tenemos el chip aún del trabajo presencial nos va a costar un poco de trabajo, pero a las nuevas generaciones quizás va a ser más fácil adaptarse a este nuevo cambio, esto se da haya o no haya pandemia", añadió.

El teletrabajo ya estaba regulado y contemplado en la Ley Federal del Trabajo (LFT), dijo, sin embargo, no tan específicamente como en el decreto que entró en vigencia a partir de ayer.

TABLA

Otras condiciones de la modalidad...

·No debe incluir más de 8 horas

·No se modifica el horario de trabajo

·No incluye modificación de sueldo