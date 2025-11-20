  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 20 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Taxistas proponen ruta de ingreso al Centro de Obregón; van por orden en esa zona

Los taxistas de la federación quieren apoyar en el ordenamiento del primer cuadro de la ciudad

Nov. 20, 2025
Los representantes de los taxis se reunieron con autoridades municipales y de tránsito para dar seguimiento al tema
Los representantes de los taxis se reunieron con autoridades municipales y de tránsito para dar seguimiento al tema

Taxistas de la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes del Estado de Sonora (Fesoies) propusieron a las autoridades municipales la creación de una ruta de ingreso al centro de Obregón para evitar congestionamientos durante las fechas de mayor afluencia, informó el Delegado del Transporte de ese organismo en Sonora, Adolfo Arias Castillo.

El representante del gremio detalló que esta semana se reunieron con autoridades municipales para solicitar una ruta de ingreso al centro por el Callejón Colombia de sur a norte y hacer un recorrido hasta llegar a la calle Zaragoza y 5 de febrero.

"Lo que se tocó el tema fue, que se nos brindara el apoyo necesario para que nos brindaran el acceso por el Callejón Colombia, para salir por la calle Galeana y 5 de Febrero, para dar vuelta en este espacio, donde estamos brindando el servicio de los taxis ruleteros".

imagen-cuerpo

AUMENTA AFLUENCIA DE PERSONAS EN EL CENTRO 

Con esta ruta de ingreso se busca que haya más orden en el primer cuadro de la ciudad durante las fechas de mayor afluencia en diciembre, lo que le facilitaría el trabajo tanto a los taxistas como a las autoridades de tránsito municipal.

"Cuando se acercan estas fechas, hay más congestionamiento de tráfico vehicular y también del peatón, de las personas que venimos al centro de la ciudad a realizar sus diferentes compras y no queremos ser parte del problema en el sentido de que estemos estorbando, queremos facilitar el trabajo para las personas, facilitar la movilidad de los clientes, de los pasajeros para que todo fluya bien".  

En caso de que los operadores de los taxis hagan caso omiso de los reglamentos de tránsito y los acuerdos a los que se lleguen, serán acreedores a una sanción, por lo que se reforzará que se cuide el orden al trabajar.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Hay vialidades intransitables por basura y maleza en Cajeme
Ciudad Obregón

Hay vialidades intransitables por basura y maleza en Cajeme

Noviembre 20, 2025

Se han dado instrucciones para que se recuperen, informó el alcalde Javier Lamarque

Habrá buena participación de Sonora en sorteos de la Lotería Nacional
Ciudad Obregón

Habrá buena participación de Sonora en sorteos de la Lotería Nacional

Noviembre 20, 2025

Con la entrega de aguinaldos y ahorros se espera más participación en los sorteos

Estas son las colonias de Cajeme donde se realizarán las próximas jornadas de descacharre
Ciudad Obregón

Estas son las colonias de Cajeme donde se realizarán las próximas jornadas de descacharre

Noviembre 20, 2025

La Dirección de Salud Municipal pide a los habitantes de las zonas que se visitarán colaborar con las autoridades para evitar más casos de dengue