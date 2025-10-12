Taxistas de Obregón van por carros nuevos para siguiente año

Para inicios del próximo año se busca renovar al menos el 50 por ciento de la flota vehicular de los taxis colectivos que circulan por diferentes rutas de Obregón, informó el presidente de la Fundación Madrazo, Reynaldo Castillo López.

Actualmente son alrededor de 287 taxis que circulan agrupados en cuatro organizaciones de Obregón, de los cuales ya hay 40 que renovaron sus carros por 2020 o más recientes y eso ayuda a que puedan hacer frente a la competencia de servicios de plataforma y transporte urbano con aire acondicionado.

Castillo López explicó que están buscando esquemas de financiamiento de forma individual con miras a incrementar el número de taxis para inicios del siguiente año.

“A lo mejor para, de aquí a enero, tenemos por lo menos la mitad ya de carros nuevos”, detalló.

CARROS ESTÁN IDENTIFICADOS

Mientras se obtienen los carros nuevos, se pedirá a los taxistas que tengan sus carros más limpios, se mejorará el trato a los usuarios y se implementarán uniformes, además que continuarán con las calcomanías en las unidades que permiten identificar a los grupos.

“Van a andar uniformados, cada grupo va a traer su uniforme, que lo van a usar un día sí, un día no, hasta que consigan más, pero para que estén identificados y la gente sepa quiénes son, por lo pronto, cada grupo trae una calcomanía, con eso sabemos quiénes son”

Castillo López advirtió que hay carros que no tienen calcomanías circulando en las colonias de Obregón, lo que pudiera representar un riesgo para el usuario porque son unidades que no están empadronadas ante los gobiernos estatal y municipal.

“Hay muchos que andan libres y esos no los tienen en ningún grupo, hay que tener cuidado, los padrones de nosotros ya los tiene el gobierno municipal y el estatal y vamos a trabajar coordinadamente, el servicio ya está y queremos mejorarlo”.