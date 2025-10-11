Atenderán tema del dengue en comunidades yaquis

A raíz de las denuncias realizadas por habitantes de la comunidad yaqui de Pótam en relación con la alta incidencia de dengue y fallecimientos por esta causa, la Secretaría de Salud a través del Distrito de Salud número 4 está tomando las acciones pertinentes para prevenir y reducir los casos de este padecimiento, afirmó Martín Vélez de la Rocha.

El titular de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Cedis) en Sonora manifestó que estableció comunicación con el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, con quien comentó la necesidad de la población de la etnia.

El funcionario de salud le comentó que durante la temporada se ha estado aplicando abate en las comunidades, y se está programando llevar a cabo próximamente acciones de fumigación, comentó Vélez de la Rocha.

Asimismo, le manifestó que, en coordinación con las autoridades tradicionales, se estaría programando realizar acciones de descacharrización, para evitar que recipientes y diversos utensilios puedan servir como reservorios para la acumulación el agua y, por ende, para la reproducción del mosquito transmisor, dijo.

La coordinación con el Distrito de Salud número 4 es fundamental, por lo que se prevé que pronto comience a disminuir tanto la infestación de mosquitos como la incidencia de casos de la enfermedad, finalizó.