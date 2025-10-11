  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 11 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Atenderán tema del dengue en comunidades yaquis

Existe coordinación con la Secretaría de Salud para llevar a cabo acciones como descacharre, abatización y fumigación: Vélez

Oct. 11, 2025
Atenderán tema del dengue en comunidades yaquis

A raíz de las denuncias realizadas por habitantes de la comunidad yaqui de Pótam en relación con la alta incidencia de dengue y fallecimientos por esta causa, la Secretaría de Salud a través del Distrito de Salud número 4 está tomando las acciones pertinentes para prevenir y reducir los casos de este padecimiento, afirmó Martín Vélez de la Rocha.

El titular de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Cedis) en Sonora manifestó que estableció comunicación con el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, con quien comentó la necesidad de la población de la etnia.

El funcionario de salud le comentó que durante la temporada se ha estado aplicando abate en las comunidades, y se está programando llevar a cabo próximamente acciones de fumigación, comentó Vélez de la Rocha.

Asimismo, le manifestó que, en coordinación con las autoridades tradicionales, se estaría programando realizar acciones de descacharrización, para evitar que recipientes y diversos utensilios puedan servir como reservorios para la acumulación el agua y, por ende, para la reproducción del mosquito transmisor, dijo.

La coordinación con el Distrito de Salud número 4 es fundamental, por lo que se prevé que pronto comience a disminuir tanto la infestación de mosquitos como la incidencia de casos de la enfermedad, finalizó.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

Contenido Relacionado
Afecta uso de pantallas a menores de edad
Ciudad Obregón

Afecta uso de pantallas a menores de edad

Octubre 11, 2025

Pueden ocasionar desde alteraciones del comportamiento y sueño hasta daño neuronal: neuróloga pediatra

Deja Raymond calles inundadas y árboles caídos en Ciudad Obregón
Ciudad Obregón

Deja "Raymond" calles inundadas y árboles caídos en Ciudad Obregón

Octubre 11, 2025

Protección Civil Municipal pide a la ciudadanía estar atenta a cualquier información

Basureros clandestinos afectan a vecinos de la colonia Leandro Valle en Esperanza
Ciudad Obregón

Basureros clandestinos afectan a vecinos de la colonia Leandro Valle en Esperanza

Octubre 11, 2025

Piden a la sociedad hacer conciencia y evitar estas malas prácticas