Circulan menos camiones por lluvia en Cajeme

Alrededor de un 50 por ciento se redujo el número de camiones circulando por las diferentes líneas de Cajeme a causa de las lluvias, informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte Urbano, Luis Acosta Cárdenas.

El dirigente sindical explicó que los fines de semana se reduce el número de pasajeros del transporte público y las lluvias abonan a que haya menos servicio, por lo que las empresas hacen los ajustes necesarios.

“De manera natural lo que es fin de semana, refiriéndome a sábado y domingo, se disminuye el número de unidades debido a la baja del pasaje; cuando hay lluvias como en este caso se disminuye mucho más el pasaje y las empresas empiezan a ajustar el número de camiones que se mandan estos días”.

En este caso se dejó el 50 por ciento de los más de 150 camiones que circulan por los diferentes puntos de Cajeme, debido a que, a pesar de la baja en el número de pasajeros, todavía hay gente que debe ir a trabajar.

SIN PROBLEMAS DURANTE RECORRIDOS

Acosta Cárdenas dijo que los trabajadores no reportaron problemas durante los recorridos a causa de la lluvia, es decir, no se tuvieron camiones descompuestos, llantas ponchadas, entre otros inconvenientes que pudieran presentarse.

Las líneas que tienen el sistema de rastreo como la 17, la 16, la 10 y la 9, pudieron ser seguidas por los usuarios para saber dónde y cuándo pasarían los camiones para evitar estar bajo la lluvia.