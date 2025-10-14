Taxistas colectivos de Cajeme siguen viéndose afectados por las calles

Las afectaciones a choferes de taxis colectivos por el mal estado de las calles persisten en Ciudad Obregón, principalmente en colonias como Beltrones, Los Pioneros y Santa Fe, por lo que la fundación Madrazo reiteró su solicitud a las autoridades municipales para que se analice la posibilidad de llevar a cabo trabajos para mejorar la movilidad en estas zonas del casco urbano.

Reynaldo Castillo, presidente de la fundación, explicó que con las pasadas lluvias la demanda aumentó más del 40 por ciento para los taxistas, quienes no dejaron de prestar este servicio, a diferencia de algunas líneas del transporte urbano de Cajeme. Sin embargo, 4 unidades se vieron afectadas por la falta de pavimento en algunas vialidades de las colonias en mención.

"Cuatro unidades ya salieron perjudicadas en las rótulas y en los amortiguadores, también hay que aclarar que hay quienes todavía usan modelos de años anteriores, pero cerca de un 40 por ciento de la flota tiene ya carros más nuevos, creemos que para enero o febrero del 2026 lograremos que un 70 por ciento de la flota tenga carros más nuevos para que haya una competencia más leal con los autobuses", explicó.

Continúan las estrategias para que la demanda no se ve afectada en aquellas rutas donde ya trabajan nuevas unidades del transporte urbano de Cajeme, que fueron adquiridas este año. Una de ellas es tomar rutas alternativas, lo cual podría ocurrir a partir del diciembre de este año.

"Automáticamente, al meter más autobuses baja la afluencia de pasajeros, entonces, como una de las salidas, estamos buscando vías alternas donde estén los puros taxis y no haya camiones", dijo.

Como parte de las acciones para que mejore el servicio para los usuarios, a partir de esta semana cada grupo de choferes traerá sus propios uniformes con sus nombres para que la gente tenga más confianza.

A diario se moviliza a 25 mil personas por medio de este servicio, comentó Reynaldo Castillo.