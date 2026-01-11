  • 24° C
Taxistas advierten afectaciones por obra bancaria en el centro de Ciudad Obregón

Los trabajadores del volante destacan que esto afectará la operatividad y quisieran haber sido consultados en el Plan Integral de Movilidad Urbana

Ene. 11, 2026
Diferentes actores del gremio del transporte buscan conocer lo que dice el plan de movilidad al asegurar que no fueron convocados

Taxistas del centro de Ciudad Obregón lamentaron no haber sido consultados para el Plan Integral de Movilidad Urbana de Cajeme, sobre todo, porque el nuevo banco que se construye en la calle 5 de Febrero y Zaragoza modificará la actividad del gremio en el centro y pudieron haberse propuesto alternativas durante las consultas de ese documento, afirmó Adolfo Castillo Arias.

El delegado del Transporte de la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes del Estado de Sonora (Fesoies) reveló que sostuvo pláticas con la persona encargada de la obra del banco y se pintará una franja roja que afectará tanto a los automovilistas como a los taxistas que operan en ese sector. 

"El detalle está aquí que va a ser un edificio, que va a ser banco, y estamos estorbando porque el banco tiene sus protocolos. Creo que el municipio va a pintar las franjas rojas, pero más de lo debido, obstruyendo el movimiento de los automovilistas y a los propios taxistas que estamos prestando el servicio de ruleteros aquí en la calle 5 de Febrero y Zaragoza", detalló.

REACCIONES Y SOLICITUDES DEL GREMIO DE TAXISTAS

Arias Castillo dijo que son entre 25 y 30 taxistas se verán afectados por la franja roja, por lo que ya se metió la solicitud al instituto de movilidad, tránsito municipal y la Canaco Obregón para buscar alternativas en donde puedan estacionarse, sin embargo, no han tenido respuesta.

Hasta el momento, los operadores han cumplido con el pago de sus impuestos, prosiguió el dirigente del gremio, por lo que consideró que deberían de tener voz y voto en lo que refiere a la movilidad dentro del centro de Obregón.

"Nosotros figuramos porque pagamos impuestos, entonces por ende y por lógica tenemos derecho a saber cómo se está manejando la situación dentro del Palacio y dentro de Cabildo para tener voz y voto", indicó.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


