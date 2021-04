Tapar baches, es su sustento

"Comencé a sentir mucha desesperación que no me contrataban. Voy a ser honesto, hay veces que no levanto ni 100 pesos, pero hay otras que agarro bien, a mí lo que me ayuda que mucha gente me da despensas", mencionó.

Aun con el calor, dijo, no deja de acudir a rehabilitar dentro de sus posibilidades las rúas, pues pareciera que cada vez los baches son más grandes, siendo la Antonio Caso, 200 y Quintana Roo, así como al interior de Urbi Villa donde trabaja.

Mencionó que en ocasiones los vecinos lo contratan para limpiar sus calles, lo que es una gran ayuda.

Su llamado a la ciudadanía es valorar el trabajo que hace para poder transitar mejor, por lo que pidió no circular a altas velocidades por la terracería, para que tarden más en brotar los hoyancos.