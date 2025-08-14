Taller de Arte Terapia GRATIS para mujeres en Cajeme

Centro LIBRE abre las puertas a un espacio de reflexión psicoemocional para mujeres, donde podrán participar en actividades, talleres y foros diseñados para fomentar el bienestar emocional.

La invitación es a un Taller Gratuito de Arte Terapia, una oportunidad única para explorar el arte como una herramienta de sanación emocional en un ambiente seguro y de apoyo entre mujeres.

Este taller está orientado a trabajar temas psicoterapéuticos mientras se realiza una actividad artística, permitiendo a las participantes expresar sus emociones y pensamientos de manera creativa y liberadora. El Arte Terapia no solo es un ejercicio creativo, sino también una vía para el autoconocimiento y la gestión emocional.

La cita es el lunes 18 de agosto, de 4:30 a 6:00 de la tarde en la Secretaría de las Mujeres, ubicada en calle Miguel Alemán entre Allende e Hidalgo. Además, este taller es completamente gratuito.

MATERIALES NECESARIOS PARA EL TALLER:

Pinceles

Pinturas acrílicas (o a elección)

(o a elección) Lienzo pequeño o mediano (disponible en Arte y Arquitectura por 21 pesos)

Mandil o ropa cómoda que no te importe manchar

INSCRIPCIÓN Y MÁS INFORMACIÓN:

Para ser parte de esta experiencia enriquecedora, solo necesitas inscribirte en el siguiente enlacehttps://forms.gle/JuQfRDtXEY4Xkvdj8. Al ingresar tus datos personales, como nombre completo, CURP, fecha de nacimiento, edad, número de teléfono, correo electrónico y cómo te enteraste de la actividad, solo tienes que dar clic y quedarás inscrita.

Si tienes alguna pregunta, puedes obtener más información a través de WhatsApp al 6441 46 41 72.

¡No pierdas la oportunidad de ser parte de este grupo de apoyo y crecimiento emocional!