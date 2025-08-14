  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 14 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Taller de Arte Terapia GRATIS para mujeres en Cajeme

La Secretaría de las Mujeres ofrece una oportunidad única para usar el arte como herramienta de sanación emocional en un ambiente seguro

Ago. 14, 2025
Taller de Arte Terapia GRATIS para mujeres en Cajeme

Centro LIBRE abre las puertas a un espacio de reflexión psicoemocional para mujeres, donde podrán participar en actividades, talleres y foros diseñados para fomentar el bienestar emocional.

La invitación es a un Taller Gratuito de Arte Terapia, una oportunidad única para explorar el arte como una herramienta de sanación emocional en un ambiente seguro y de apoyo entre mujeres.

Este taller está orientado a trabajar temas psicoterapéuticos mientras se realiza una actividad artística, permitiendo a las participantes expresar sus emociones y pensamientos de manera creativa y liberadora. El Arte Terapia no solo es un ejercicio creativo, sino también una vía para el autoconocimiento y la gestión emocional.

La cita es el lunes 18 de agosto, de 4:30 a 6:00 de la tarde en la Secretaría de las Mujeres, ubicada en calle Miguel Alemán entre Allende e Hidalgo. Además, este taller es completamente gratuito.

MATERIALES NECESARIOS PARA EL TALLER:

  • Pinceles
  • Pinturas acrílicas (o a elección)
  • Lienzo pequeño o mediano (disponible en Arte y Arquitectura por 21 pesos)
  • Mandil o ropa cómoda que no te importe manchar

INSCRIPCIÓN Y MÁS INFORMACIÓN:

Para ser parte de esta experiencia enriquecedora, solo necesitas inscribirte en el siguiente enlacehttps://forms.gle/JuQfRDtXEY4Xkvdj8. Al ingresar tus datos personales, como nombre completo, CURP, fecha de nacimiento, edad, número de teléfono, correo electrónico y cómo te enteraste de la actividad, solo tienes que dar clic y quedarás inscrita.

Si tienes alguna pregunta, puedes obtener más información a través de WhatsApp al 6441 46 41 72.

¡No pierdas la oportunidad de ser parte de este grupo de apoyo y crecimiento emocional!

imagen-cuerpo
Ofelia Fierros
Ofelia Fierros
Contenido Relacionado
Afecta a mujeres cajemenses incumplimiento de pensión alimenticia
Ciudad Obregón

Afecta a mujeres cajemenses incumplimiento de pensión alimenticia

Agosto 14, 2025

Es la principal cauda por la que acuden al nuevo Centro Libre de Violencia de Ciudad Obregón

Registran en Cajeme interesados en programa Vivienda Bienestar
Ciudad Obregón

Registran en Cajeme interesados en programa Vivienda Bienestar

Agosto 14, 2025

Los cajemenses que quieran ser candidatos para acceder a una vivienda del Bienestar

Cerrarán el Parque Infantil por reparaciones a partir de esta fecha
Ciudad Obregón

Cerrarán el Parque Infantil por reparaciones a partir de esta fecha

Agosto 14, 2025

Se realizarán mejoras para modernizarlo, entre ellas la rehabilitación del tobogán y la instalación de nuevas atracciones mecánicas