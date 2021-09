Suspenden clases presenciales en secundaria por covid

"El día de ayer me comuniqué con la mamá del alumno, la señora está consciente de que la escuela no fue el contagio porque era la primera vez que asistía la niña; nos preocupa la salud del caso, como medida notificamos a través de la página y suspendimos".

Noticia Relacionada Encuentran pistola y seis casquillos útiles en un camión urbano

PUBLICIDAD

Mencionó que el mismo martes las aulas y áreas comunes fueron sanitizadas para evitar cualquier foco de infección, además de que se informó directamente a los padres de los estudiantes del grupo del resultado positivo.

En el caso de los docentes, dijo, la indicación es que al primer síntoma no acudan a clases, mismos que no pueden presentarse a las instalaciones hasta no presentar los resultados negativos de la prueba covid.

Agregó que la suspensión es únicamente para el turno matutino, mientras que el vespertino continuará de manera normal con las asesorías presenciales y filtros de sanidad reforzados.