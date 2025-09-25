Surgen nuevos hundimientos en estas calles de Cajeme

Dos nuevos hundimientos se presentaron en Cajeme sobre la calle 300, a la altura de las vialidades Jalisco y Coahuila, por lo que el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) trabaja en la rehabilitación de los colectores correspondientes para dar solución a la problemática.

Jesús Antonio Ponce Zavala, director técnico, que estos trabajos son puntos clave para atender de fondo las afectaciones que se presentan en estas vialidades y que causan problemas en otros sectores del municipio.

"Nos amaneció otro socavón en la calle Coahuila y 300, ese colector tenemos que trabajarlo, se ha hecho la planeación desde el año pasado y estamos trabajando en la primera cuadra, pero con el crédito que se solicitó (de 100 millones de pesos) se espera atender 2 cuadras más para llegar hasta la calle Chihuahua, primero, y posteriormente a la Jalisco. También nos salió otro hundimiento en la calle Jalisco al bajar por la 300", explicó.

De momento se ha trabajado entre las calles Donato Guerra y Ramón Guzmán por la calle 300, así como en la calle 400 y Jalisco, pues fueron puntos muy afectados por las recientes lluvias que se presentaron en Cajeme.

Ponce Zavala advirtió que se acercan más obras para rehabilitar los colectores en zonas problemáticas. "Vienen otros colectores nuevos como el de la calle Eusebio Kino y más obras en esta misma área. El colector del bulevar Ramírez nos ha dado problemas de azolve, hemos estado realizando cubeteo, y nos ha dado problemas sobre el área de lo que viene siendo la colonia Campestre. En la calle 400 se harán 2 conexiones de los colectores que van a la parte norte y oriente 2, para canalizar las aguas de la colonia Valle Verde", dijo.

Asimismo, mencionó que el desazolve en la colonia Valle Verde va al 75 por ciento aproximadamente, siendo esta una de las zonas más afectadas por la situación.