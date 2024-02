Supuesto cierre de comercios en Villa Bonita

Hasta el momento, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco)de Ciudad Obregón ha contabilizado cuatro reportes por supuesto cierre de negocios en la colonia Villa Bonita, al norte de la localidad, informó Gustavo Cárdenas García.

"Me dijeron el motivo, pero no lo puedo decir porque no me consta, necesito ir a cerciorarme de la información que me pasaron para poder decirlo, pero son algunos, ya están pintando los cierres en Villa Bonita, pero son muy pequeños", comentó el presidente de la Cámara.

Durante el 2024 han registrado 12 comercios que han cerrado sus puertas por emigrar al mercado electrónico, debido a que se ahorran pago de renta, personal, además de que tienen margen de entrega de sus productos, sin tener pérdidas significativas.

Sin embargo; hay giros comerciales que prefieren seguir de manera física, debido a que el comprador busca cerciorarse de la calidad del producto, pero en el caso de artículos como celulares, hay mayor demanda electrónica, comentó el funcionario.

LA INSEGURIDAD

Cárdenas García lamentó los hechos ocurridos el pasado sábado, donde fue asesinado un hombre identificado como David, de 27 años de edad, mientras se encontraba a cargo de un abarrote en la colonia Cajeme.

Añadió que están disminuyendo los asaltos a tiendas de conveniencia, pero los comercios pequeños siguen siendo víctimas de la delincuencia, por lo que buscarán una solución al problema.

"Esta semana buscamos tener una reunión con la Mesa de Seguridad para ver qué es lo que se puede hacer y en qué podemos trabajar en conjunto. Se había hecho lo de las cámaras, pero no se hizo, las íbamos a donar al comercio y se quedó en papel, porque nunca se presentó el proyecto completo", concluyó.

En registros de Canaco Obregón, desde la pandemia a la fecha han cerrado 65 negocios por emigrar al mercado electrónico.