"Sospechosismo" en trato a Solaqua

"Me parece muy extraño que haya tanta prisa por renovar el contrato, cuando éste vence en los primeros meses del año próximo que faltan unos cuantos días para que yo llegue a la Presidencia Municipal y que entre en funciones, no entiendo cuál es la prisa y no se espera la empresa con el Gobierno que ya va a tener las responsabilidades adelante y lo hace con una administración que va de salida, no entiendo esa lógica", destacó.

PUBLICIDAD

"Por otra parte, también según tengo entendido el acuerdo de entregar los terrenos a Solaqua es anterior a la demanda que sacó la empresa, no entiendo por qué en un proceso de negociación donde entre otras cosas acepte como pago el terreno, ésta demande", cuestionó.

Finalmente, dijo que solicitará por medio de una carta al alcalde, explicando sus dudas y le sugiere que estas decisiones se tomen cuando él sea presidente municipal; asimismo, dijo tener sus dudas sobre el monto de la deuda y necesita revisar los documentos que así lo acrediten.