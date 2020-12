Soldado por un día

En el marco del Día Nacional de la Discapacidad, el adolescente, quien padece de escoliosis, cumplió su sueño de servir a la patria

Por: Mireya Delgado

A sus 14 años, Elián Abdiel Amavizca Coronado, quien enfrenta un diagnóstico de escoliosis idiopática juvenil, cumplió su sueño de toda la vida: ser soldado del Ejército Mexicano y servir a su país por un día.

Fue en el 60 Batallón de Infantería, donde en el marco del Día Mundial de la Discapacidad, el joven originario de Yécora recibió el uniforme de militar, así como toda la indumentaria que lo acreditó como miembro del heroico cuerpo.

Acompañado por su familia, Elián Abdiel dijo sentirse sumamente emocionado por lo que estaba ocurriendo y no quiso dejar pasar la oportunidad de enviar un mensaje a la sociedad para que luchen y hagan realidad todo lo que se propongan.

"Me siento muy feliz, este era mi sueño, ser soldado. Les digo que no se queden con las ganas, que cumplan sus sueños. Me gustó todo y que me recibieron muy bien. Fue mejor de lo que creía", manifestó.

Su mamá, la señora Zuleyca Coronado Gastélum, precisó que gracias a un conocido pudo hacer contacto con personal del 60 Batallón de Infantería y con el respaldo de las gestiones del DIF Cajeme, rápidamente se concretó el encuentro.

"No dormía emocionado desde que le dieron la noticia. Les doy las gracias a todas las personas que hicieron posible esto, todos fueron muy amables con nosotros", indicó.

Agregó que desde hace un año que les dieron el diagnóstico de su hijo, su salud ha ido mermando, es por ello que realizan diversas actividades, como rifas y vendimias en su natal Yécora, con la finalidad de tener ingresos para los gastos que genera su atención.

En el evento, el coronel Juan Casillas Marroquín, comandante del 60 Batallón de Infantería , señaló que actos como este son ejemplares, pues aunado a lo que representó para Elián, "el mensaje que nos deja a favor de nuestra sociedad es el de una juventud anhelante de servir al país".