Sobreviven con su negocio

En 2003 fue traspasado a Rosita Calderón y a su esposo. "Más que nada me interesó porque me gusta mucho leer, yo tenía una tienda de abarrotes y le dije a mi marido que compráramos el negocio porque a mí me gusta mucho leer y así iba a leer gratis", comentó entre risas.

Debido a que la tecnología y el Internet han superado a la lectura tradicional, las ventas bajaron considerablemente, así que implementaron una estrategia de intercambio, además de la venta.

Apenas y sobreviven para pagar la renta del local y sacar los gastos mínimos; sin embargo, su pasión por la lectura es quizá, el motivo por el que continúan con el viejo negocio.