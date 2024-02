Sobrepasa funciones GN en Aeropuerto CO

No es función de las autoridades aeroportuarias decidir cuántos pasajeros abordan un vehículo particular al llegar a recoger a grupos de viajeros, como actualmente se hace en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón, ya que no es su facultad, indicó Eduardo Soto de Arganza Granados.

El experto en educación vial y exjefe de Tránsito Municipal, manifestó que es una mala praxis que utilizan los aeropuertos hacia el interior al controlar este tema, porque la cuestión de la cantidad de personas que aborde un vehículo es una función directamente de la autoridad de Tránsito.

En caso de que se exceda el límite autorizado en el traslado de ciudadanos, como un vehículo se considera una propiedad, entonces, si van más o menos o excediendo el cupo, esa es una infracción de tránsito, ya que el conductor no debe permitir más de los que puedan ir correctamente sentados, mencionó.

Cada tipo y tamaño de unidad motriz está condicionada para una cierta cantidad de personas que puedan abordar ese tipo de vehículo, pero lo cierto es que no es una función de un aeropuerto estar limitando la capacidad de las personas que se puedan subir o no, expresó.

Por seguridad de sus pasajeros, el responsable es el conductor, no la empresa, en este caso el servicio de aeropuertos, estar cuidando de que no excedan la cantidad de personas y cuidar su integridad, afirmó Soto de Arganza.

En caso de un accidente derivado de exceder el número de pasajeros, es responsabilidad del conductor; no es competencia de la administración ni de la seguridad del puerto aéreo, chequear el cupo máximo mínimo que puede llevar un vehículo, y ellos deben de prestar un servicio distinto; es decir, debe estar de alguna manera, cada quién en su función, concluyó.