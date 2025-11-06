  • 24° C
Sindicato Alternativo de Oomapas de Cajeme tiene sentencia favorable

Los trabajadores tendrán los beneficios del contrato colectivo a partir de esta respuesta favorable

Nov. 06, 2025
El Saoc agrupa al 14 por ciento de los trabajadores sindicalizados del organismo

A partir de una sentencia a favor del Sindicato Alternativo del Oomapas de Cajeme (Saoc) emitida por el Primer Tribunal Laboral con sede en Hermosillo, los trabajadores agremiados a esa organización gozarán de todos los beneficios y prestaciones que se incluyen en el contrato colectivo del organismo, informó el secretario general de la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes en Sonora (Fesoies), Antonio Salazar Magdaleno.

El dirigente de la organización explicó que se interpuso una demanda de titularidad contra el Oomapas de Cajeme y el Sutoc, la cual obtuvo una  sentencia favorable, con lo que se avanza en la libertad sindical, democracia y se terminan los monopolios.

“Todas las prestaciones que se contemplan en el contrato colectivo de trabajo deberán hacerse extensivas a todos los compañeros trabajadores independiente del sindicato al que se encuentren adheridos”.

Entre los beneficios de esta sentencia, se encuentra que los trabajadores adheridos a este sindicato del organismo en Cajeme gozarán de todos los beneficios del contrato colectivo, además que podrán escalar en las vacantes laborales, entre otros.

SE ABREN BENEFICIOS A TRABAJADORES 

Por su parte, Gerardo Gastelum Parra, secretario general del Saoc-Fesoies, dijo que esto no solo beneficiará a los trabajadores adheridos al organismo sindical, sino a todos sino a todos aquello que decidan no pertenecer a una organización e incluso deja la puerta abierta para que se haya más sindicatos en caso de considerarlo necesario.

A partir del siguiente lunes buscarán una reunión con la directiva del Oomapas de Cajeme para tratar el tema y ver que los trabajadores reciban los beneficios.

