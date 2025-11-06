Refuerzan seguridad en Cajeme: alcalde anuncia la llegada de nuevas unidades policiacas

Nuevas unidades policiacas legarán a Cajeme próximamente para seguir con el refuerzo a la seguridad de los habitantes, adelantó el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano, quien destacó que se trabaja también en generar confianza entre la sociedad civil y los elementos de la Policía Municipal.

"Seguimos trabajando con ellos, hay programas de proximidad social muy importantes, programas y capacitaciones a la Policía Municipal, tanto para el combate a la delincuencia como para promover el respeto de los derechos humanos. Hemos estado mejorando el equipamiento con uniformes, chalecos balísticos, botas, drones, certificación, y adquisición de patrullas, dentro de poco vamos a anunciar una nueva adquisición de unidades", comentó.

Con ello se espera llegar a cerca de 80 nuevas patrullas adquiridas para el refuerzo de la vigilancia y combate a la delincuencia en Cajeme, en lo que va de la presente administración municipal.

Prácticamente, agregó, con estas acciones se está renovando poco a poco el parque vehicular con el que cuentan los elementos policiacos.

El presidente mencionó que ha habido importantes avances, pero faltan trabajos por hacer en este tema. "Hay una mejoría, todavía hay mucho por hacer, pero estamos avanzando, creo que hay que reconocer ese trabajo de la Policía Municipal, donde incluso se expone la vida para proteger la de los y las cajemenses en nuestro municipio", mencionó.

Según la encuesta ENSU más reciente (hecha por el Inegi) solo el 33 por ciento de las personas encuestadas en Cajeme le tiene confianza a la Policía Municipal.