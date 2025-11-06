Se han concretado 18 obras para rescatar infraestructura deportiva de Cajeme

Un monto de aproximadamente 30 millones de pesos se ha aplicado en lo que va de esta administración municipal para el rescate y construcción de espacios deportivos, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Mario Alfaro Vázquez, quien adelantó que en el caso del módulo deportivo de la colonia Nueva Palmira se aplicarán otros 5 mdp para hacer más mejoras.

El recurso se ha aplicado en 18 obras para el rescate de infraestructura deportiva en el municipio. Algunas de ellas se realizaron con recursos públicos del gobierno municipal, mientras que otras fueron financiadas por el Consejo Estatal de Concertación para Obra Pública (Cecop).

Entre ellas destaca la construcción del parque Juan Estrada en donde se encontraba la Escuela Eusebio Montero Morales, la primera etapa de la rehabilitación en el parque de la colonia Nueva Palmira, así como mejoras en un área deportiva de Las Fuentes, trabajos en la plaza Constitución, la rehabilitación de la alberca olímpica del Deportivo Álvaro Obregón, del Gimnasio Municipal, la construcción de baños en una unidad deportiva de la colonia Valle Verde, así como la construcción de cerco perimetral en la colonia Aves del Castillo.

El alcalde Javier Lamarque Cano destacó que la participación de los comités vecinales es fundamental para cuidar que las áreas deportivas se mantengan en buen estado, a la par con el trabajo de las autoridades.

"Si los vecinos no se comprometen va a ser muy difícil cuidar estos espacios, es como el caso de las plazas públicas, no podemos poner un policía en cada plaza, son los usuarios los que tienen que comprometerse, hay que crear comités que denuncien en caso de vandalismo", comentó.

SE DA MANTENIMIENTO

Por su parte, Rodrigo Minjarez, titular del Instituto del Deporten Municipal, informó que se han aplicado 3 millones 170 mil 779 pesos de los 5 mdp que se tienen destinados para el mantenimiento de espacios deportivos.

"Decidimos hacer un levantamiento para ver las necesidades que hay en las distintas colonias y decidimos distribuirlos (los 5 millones de pesos) de manera que todos los gremios tuvieran una participación", dijo.

Al momento se ha dado mantenimiento en 10 espacios deportivos, lo que incluye mejoras en su iluminación, pues algunos se encontraban a oscuras.

Se encuentran en curso trabajos para que las 6 canchas de Frontón que hay en Cajeme se encuentren en óptimas condiciones.