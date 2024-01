Sin sustento legal el cobro por conducción de agua del DRRY: Javier Lamarque

El cobro que pedía el Distrito de Riego del Río Yaqui al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) por el concepto de conducción del agua para el Campo 30, carece de sustento jurídico, aseguró el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano.

El presidente municipal explicó que los habitantes de Campo 30 se estaban viendo afectados en el tema del suministro de agua potable, debido a que este se hace llegar a la población de ese sector por medio de un pozo que pertenece al Distrito de Riego, quien pedía al Oomapasc que pagara un supuesto adeudo por concepto de conducción del agua, el cual no existe.

“Es un tema sensible, no hay tal adeudo por parte de Oomapasc. El Distrito de Riego decía que se debía el pago de conducción de agua por sus canales, pero en ningún lado de la ley se establece este cobro. No hay ningún sustento jurídico, en ninguna parte del país se cobra, al parecer es algo que se inventó aquí cuando empezó el asunto del acueducto del Novillo. Otros gobiernos lo estuvieron pagando, malamente, porque puede haber hasta delitos, ya que es daño patrimonial”, dijo.

Si su gobierno municipal hubiera accedido a hacer ese pago, agregó, hubiera incurrido en una ilegalidad, ya que no existe convenio ni contrato que justifique el cobro por ese concepto.

“Se consultó en su momento con la Comisión Nacional del Agua, y nos dieron respuesta, nos dijo que no pagáramos nada. En el Campo 30 hay un pozo del Distrito de Riego y suministra el agua a la población, hay un acuerdo con ellos de que podemos colaborar en el pago de la energía eléctrica”, explicó.

El presidente municipal detalló que la situación ya se resolvió el pasado 10 de enero, y se llegó a un acuerdo con el Distrito de Riego donde se hizo un pago de 100 mil pesos por la energía eléctrica que se gasta por el concepto de extracción de agua.

“Ya se resolvió el problema, estuve a punto de llevar la situación a otro nivel, porque no pueden afectar el consumo de agua de las personas, pero se llegó a un acuerdo”, apuntó.

Javier Lamarque aseguró que se tiene una buena relación con el Distrito de Riego del Río Yaqui, por lo que dijo desconocer la situación por la que se vendría realizando ese "mal" manejo.